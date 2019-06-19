С 20 по 26 июня в Объединенной киносети Синема Парк и Формула Кино пройдут показы фильма «Война Анны»

Эксклюзивный прокат картины Алексея Федорченко пройдет во всех кинотеатрах объединенной сети с 20 по 26 июня. Такое решение было принято в связи с тем, что много зрителей не успели посмотреть фильм во время экспериментального проката на майских праздниках.

Таким образом один из лучших российских фильмов 2018 года, лауреат множества кинопремий, в числе которых «Золотой Орел» (Лучший фильм, Лучшая режиссура), «Ника» (Лучший фильм, Лучшая женская роль), «Белый Слон» (Лучший фильм, Лучшая операторская работа, Лучшая женская роль) и обладатель специального диплома жюри «Кинотавра» получит возможность выдвижения на премию «Оскар» от России в 2020 году (для этого фильм должен быть в кинотеатральном прокате минимум неделю). «Война Анны» - это другой взгляд на российское кино о войне: в нем нет спецэффектов, пафоса и даже слов. История еврейской девочки, которая потеряла семью и несколько лет пряталась в камине немецкой комендатуры, в ожидании, когда деревню освободят от нацистов, не оставила равнодушными критиков и зрителей. Главную роль в фильме сыграла 6-летняя актриса Марта Козлова – за весь фильм она не произносит ни слова, но заставляет зрителя погрузиться в ее страшно замкнувшийся мир, где на каждом шагу таится опасность, а вокруг нет союзников.