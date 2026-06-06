Пикник Афиши 2026: музыка, гастрономия и луна-парк под открытым небом

На Пикнике Афиши не соскучишься! Три музыкальные сцены, пять фудкортов, десятки интерактивных площадок - в 2026 фестиваль обещает стать еще масштабнее. Собрали подробный гид по всем локациям этого луна-парка.

Пикник Афиши не просто музыкальный фестиваль. Это городской праздник, где можно провести целый день - исследовать творчество современных дизайнеров на маркете и создать что-нибудь своими руками на мастер-классах, познакомиться с новыми заведениями города на фуд-корте и попробовать новый вид спорта. Музыка, конечно, все еще занимает важное место в программе - артистов тщательно выбирают, ориентируясь на предпочтения гостей. Чтобы помочь вам не потеряться среди десятков площадок и активностей, собрали подробный путеводитель по фестивалю. Вам остается лишь успеть все! Внимание: для этого придется очень постараться.

Три сцены и десятки музыкальных открытий

В числе хедлайнеров - самые востребованные артисты современной российской сцены: FEDUK, Zoloto, «Браво» вместе с Валерием Сюткиным, ЛСП. Реперы OG Buda и Mayot представят специальное шоу с живым составом музыкантов. Особого внимания заслуживает долгожданное возвращение воссоединившихся Мальбэка и Сюзанны.

Отдельной частью программы фестиваля Пикник Афиши в 2026 году станут три ярких шоу.

Заря

Команда «Афиши Daily» пригласила артистов, которых можно назвать нишевыми - приходите слушать и знакомиться. Среди участников этой площадки - «Академический отпуск», Illo.Trio, певица Ada, Хацкевич, проект «Два обреза», представители молодой хип-хоп-сцены the pak, поп-панк-группа «Дела поважнее» и многие другие.

FRWRD Music и Carnival Records

Эта сцена будет принадлежать представителям современной электронной и урбан-музыки. Гостей ждут сеты КУОК, АРУСТАМОВА, ДЖЕЙ РО, САБУ, Джови и Дефории. Организаторы обещают и несколько неожиданных музыкальных сюрпризов.

Тихий ход

Продюсер Кирилл Сергеев, известный как Kito Jempere, соберет друзей и единомышленников для серии диджей-сетов. В программе примут участие Таня Андрианова, Марк Щедрин и один из самых известных российских электронных музыкантов Lipelis.

Спорт, игры и новые впечатления

Развлекательная программа Пикника 2026 будет очень разной. В программе занятия йогой и растяжкой - на фоне других активностей кажутся чем-то совсем обычным. Любители экспериментов могут попробовать VR-теннис, сыграть в стритбол, покрутить педали смузи-велосипедов или присоединиться к спортивным челленджам.

Футбольным болельщикам стоит заглянуть на площадку с сабсоккером (новый вид настольного футбола) и интерактивными матчами, а поклонникам отдыха у воды - в пространство парусного сообщества с гамаками, бассейном и розыгрышами подарков.

Для тех, кто предпочитает более спокойный досуг, откроется зона осознанности с таро-практиками и возможностью попробовать стояние на гвоздях. Рядом будут работать площадки экспресс-массажа. Передохнуть можно в ретро-киоске с журналами или отправиться в путешествие по зеркальному лабиринту.

Искусство и творческие мастерские

Культурный партнер фестиваля - Фонд Потанина. Они организуют отдельную зону под названием «Поле впечатлений», где разместится “карусель музеев”. В одном месте можно будет познакомится с экспозициями главных галерей страны: от Третьяковки до Европейского музея.

Неподалеку будут располагаться самые разные творческие проекты: можно будет построить собственный картонный парк аттракционов, нарисовать картину для души или собрать красивую композицию для дома. Одна из самых необычных площадок - зона импровизированных свадебных церемоний, где можно примерить самые необычные аксессуары и получить памятный сертификат для торжества.

Красота, музыка и технологии

Давно мечтаете изменить образ - тогда вам в бьюти-зону. Визажисты и стилисты помогут в поисках нового стиля, подобрать и сделать укладку, макияж или даже новую стрижку. Рядом - фотозона. Делайте снимки и сразу же делитесь в социальных сетях.

Всегда мечтали играть на сцене - отправляйтесь на музыкальную площадку. Там можно будет познакомиться с основами игры на инструментах и даже выступить вместе с живым коллективом.

Любителей технологий заинтересуют AI-фотобудки, интерактивные пространства с искусственным интеллектом и тематические консультации. А поклонников настольных игр ждут партии в легендарный «Имаджинариум» и различные игровые конструкции.

Всегда оставаться на связи помогут пункты аренды пауэрбанков.

Что попробовать на фуд-корте

На территории Пикника Афиши в 2026 будет работать сразу пять фудкортов: центральный гастрохаб, семейное пространство от «ВкусВилл», отдельная зона возле второй сцены, VIP-фудкорт и специальная площадка FREAK SHOW BY UNDERDOG. Среди участников - как новые гастропроекты, так и хорошо знакомые москвичам рестораны. Гостей ждут блюда турецкой кухни, авторская неаполитанская пицца, греческие рестораны и другие заведения.

Особенно ярко оформят свои пространства UNDERDOG, Maestrello, Frank by БАСТА, Smoke BBQ и Self Edge Japanese. К ним можно будет сходить за уже знакомыми и любимыми блюдами из меню. Некоторые блюда можно будет попробовать только в рамках Пикника Афиши. Это стало возможным благодаря коллаборации бренда «Хеллманн’с», известного своими соусами, и проекта «Афиша Рестораны». На открытой кухне звездные шеф-повара Николай Бобров, Дмитрий Голенин и Дмитрий Решетников приготовят специальные блюда, созданные к фестивалю. Рядом заработает грибной бар Shroom Shroom с авторскими безалкогольными коктейлями. Напитки можно будет продегустировать и выбрать тот, что понравился больше всего.

Для удобства гостей на всех корнерах разместят QR-коды с меню, а полная гастрокарта будет опубликована заранее.

Маркет российских брендов

Фестивальный маркет объединит десятки локальных проектов со всей страны. Здесь можно будет найти украшения, аксессуары, книги, парфюмерию, косметику и одежду. Главными точками притяжения станут пять специальных поп-ап-пространств. В них запланированы мастер-классы, кастомизация вещей, знакомство с необычными арт-проектами и виниловые музыкальные сессии. Среди товаров - уютная повседневная одежда, авторские украшения и множество независимых дизайнерских брендов.

Луна-парк — главное новшество фестиваля

Одной из самых заметных премьер станет большой луна-парк, который задаст настроение всему фестивалю. С первых минут гостей встретит духовой оркестр, а по территории будет перемещаться театральный проект «Тучные дамы», созданный художницей Таней Луданик. Центральным объектом станет 16-метровое колесо обозрения от партнера проекта - Т2. Кроме этого - тиры, игровые автоматы, сладкая вата, попкорн и даже гадалка. В общем, все их возможных атрибутов парка развлечений.

Пространство для детей

Для юных гостей фестиваля Пикник Афиши 2026 подготовили отдельную программу. В детской зоне будут работать игровые площадки, аквагрим, полоса препятствий, конструкторские мастерские и интерактивный городок. Детей старше трех лет при необходимости можно оставить под присмотром специалистов в специальном клубе. Также ребят ждут кинотеатр под открытым небом, занятия по созданию мини-огородов вместе с нутрициологом Аленой Брициной и большая торговая зона с детскими брендами.

Для родителей предусмотрена комната матери и ребенка с пеленальным столиком и комфортной зоной отдыха.

Навигация на фестивале

Ориентироваться на территории фестиваля поможет специальная интерактивная карта от 2ГИС. С ее помощью можно будет без труда найти интересующую локацию или перестроить маршрут. Карта появится прямо в приложении сервиса - устанавливать что-то дополнительно не нужно.

В Москве фестиваль Пикник Афиши пройдет 20 июня 2026 в музее-заповеднике «Коломенское», а уже 8 августа эстафету примет Елагин остров в Санкт-Петербурге.