Как Третьяковская галерея сформировала отношение к российскому искусству

Третьяковка — это не только музей, где хранятся шедевры, но и пространство смыслов, формирующее восприятие русской живописи, скульптуры, истории. Киноафиша рассказывает историю формирования коллекции и идеологи главного музея страны.

От первых полотен в купеческом доме до собрания из сотен тысяч экспонатов, признанного во всём мире, — путь Третьяковской галереи показывает, как страсть одного человека способна изменить отношение целой страны к своему искусству.

Значение Третьяковской галереи для России и мира

Третьяковка — это бренд, который знают далеко за пределами страны. Галерея есть во всех путеводителях и занимает первые строчки рейтингов самых популярных точек на карте Москвы для туристов. Уже почти 170 лет в стенах галереи хранятся картины, скульптуры и другие виды искусства, созданного отечественными гениями. Заполучить эти “жемчужины” в свои коллекцию мечтают все музеи мира.

Несмотря на то, что галерея ориентирована на сохранение наследия и заботу о шедеврах из прошлого, её хранилища постоянно пополняются новыми шедеврами. В Третьяковскую галерею идут не только за созерцанием прекрасного, но и за более глубоким погружением в историю, смыслы и “краски”: вовлечение гостей в дискурс об искусстве — одна из важнейших задач для сотрудников.

В “закулисье” Третьяковки постоянно ведётся научная работа по изучению живописи, биографий художников, установления подлинности полотен и реставрация. За профессиональным опытом в галерею приезжают представители музеев со всей страны.

История рождения коллекции Третьяковки

Сегодня хранилища Третьяковки — “энциклопедия” русского искусства. Коллекция начала формироваться из любви братьев Третьяковых — Павла и Сергея — к искусству. Они произошли из крупного, но не очень богатого купеческого рода, представители которого много лет жили на землях сегодняшней Калужской области, пока Елисей Мартынович (прадед братьев) не перебрался в Москву. Павел (1832) и Сергей (1834) были старшими из девяти детей в семье Михаила и Александры. В XIX веке медицина была ещё плохо развита и четверо детей семьи не смогли победить вируса скарлатины, а спустя недолгое время скончался и глава семьи. Купеческие дела перешли в руки Павла и Сергея, которым на тот момент было 18 и 16 лет.

Все Третьяковы тяготели к разным видам искусства: музыке, литературе и, конечно, живописи. У Павла Михайловича любовь к последнему была, кажется, безгранична. В дом к купцам часто захаживали писатели и художники, со многими представителями культурной элиты братья дружили, а ещё старались путешествовать при любой возможности, чтобы расширять кругозор и видеть красоту мира.

Уже в 1851, через год после кончины Михаила Захаровича, Павел Михайлович приобрёл здание в Лаврушинском переулке, ставшее семейной усадьбой. Стены домов Третьяковых были завешаны разными шедеврами, но в 1856 были приобретены два полотна, ставшие задокументированным началом галерейной коллекции. Это была картина «Искушение» Николая Шильдера и «Финляндские контрабандисты» кисти Василия Худякова.

«Искушение», Николай Шильдер (1857)

«Стычка с финляндскими контрабандистами», Василий Худяков (1853)

Начались долгие годы поисков и формирования коллекции. По словам экспертов Павел Третьяков опережал время — многое из того, что он приобретал, не ценилось современниками. Но он продолжал идти к мечте — создать галерею национального искусства. В пополнении фонда Третьякову помогали его близкие друзья, например, Лев Толстой, посоветовал меценату обратить внимание на полотна Репина и Ге. Так в коллекцию попали «Иван Грозный и сын его Иван…» и «Милосердие» — эти работы не были одобрены властью, но благодаря вниманию со стороны коллекционера художники стали более свободны в самовыражении.

«Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», Илья Репин (1883—1885)

Первые зрители ступили за порог галереи в 1867. На тот момент в коллекции братьев уже было почти 1800 экспонатов, созданных отечественными мастерами, а также 84 полотна зарубежных художников — Сергей Михайлович больше тяготел к коллекционированию произведений западноевропейских живописцев. Все сливки столичного общества проводили свободное время в стенах «Московской городской галереи Павла и Сергея Третьяковых».

К последнему десятилетию XIX столетия галерея стала национальной — увидеть шедевры мог любой желающий и совершенно бесплатно. Павел Михайлович радовался тому, что живопись стала доступной, что её могут видеть и ею восхищаться. Он не останавливался, продолжал пополнять коллекцию, а также помогать отдельным художникам и развитию отечественного искусства в целом — он был членом Академии художеств, а также всячески старался рассказать о русской живописи на весь мир, например, помогал в организации международной выставки в Париже в 1992. В том же году не стало Сергея Михайловича. Смерть брата сильно повлияла на Павла Михайловича, к тому же, Сергей Третьяков оставил завещание, согласно которому его часть имения в Лаврушинском и все собранные им произведения искусства должны достаться Москве. Павел объединил коллекции и отдал в дань городу и свою часть дома.

С 1894 года Третьяковской галерея перешла в руки государства, но Павел Михайлович до конца его дней — его не стало в 1898 — оставался хранителем галереи и формировал коллекцию.

Здание Третьяковки в Лаврушинском: исторический контекст

Главным корпусом Третьяковской галереи и сегодня остаётся особняк в Лаврушинском переулке. Однако он очень видоизменился и разросся со дня покупки.

Пространства особняка было недостаточно ещё при жизни братьев Третьяковых, и они решили расширить его границы. Первая серьёзная реконструкция произошла в 1873: к южной стене дома пристроили ещё одну просторную комнату. Коллекция не переставал расти и в 1882 снова пришлось жертвовать садом, окружавшим дом. После строительства в галерее было уже шесть залов. Но и этого было мало.

В 1885 произошло очередное расширение, а следующее было уже в 1892. Экспозиция становилась всё объёмнее, хотя её рост и дальше опережал возможности стен. После смерти Павла Михайловича особняк перестал быть только лишь галереей: на первом этаже открыли библиотеку, поставили гардероб и добавили другие атрибуты классического музея. В 1900-ом на совете Галереи возникла мысль создать новый фасад в русском стиле. Эту задачу доверили Виктору Васнецову. За несколько лет работы были завершены и с 1904 Третьякова имеет тот облик, который стал её узнаваемым символом.

В 1918 Галерея стала пополняться произведениями советских художников, да так активно, что многие залы пришлось превратить в хранилища. В 1927 — очередное расширение: галерея получила во владения соседний дом, куда перебрались административные и научные службы. В 1932 под запасники отдали закрытую церковь Святителя Николая в Толмачах, а спустя время соединили её с залами новым корпусом.

И это ещё не все. Следующее расширение произошло в 1936 — тогда закончилось строительство «щусевского корпуса». В 1941 немецкие лётчики сбросили снаряды на крыши галереи: были разрушены перекрытия, пострадали стены и пространство залов. Здание ещё долго залечивало раны. К 1944 удалось отремонтировать сорок из пятидесяти двух залов, а эвакуированные подальше от Москвы — в Сибирь и на Урал — произведения искусства вернулись домой. В послевоенные годы началась новая эра роста пространств и экспозиции галереи: коллекция превысила 35 тысяч экспонатов, а прежние площади уже не выдерживали наплыва публики.

Какие филиалы есть у Третьяковской галереи сегодня

В какой-то момент власти Москвы и руководство музея поняли, что расширять границы особняка Третьяковых больше некуда, ведь экспозиция продолжает пополняться новыми и новыми шедеврами.

Сегодня под брендом Третьяковки действует 16 корпусов-музеев, три из которых находятся в других городах.

Главное здание | Лаврушинский переулок, 10

Здесь хранятся главные шедевры отечественной живописи. За прилетевшими грачами Саврасова, серовской «Девочкой с персиками» и, конечно, за ощущением перемещения во времени, идут именно сюда.

К главному корпусу примыкает Инженерный, где проходят временные выставки и различные лектории. Также, здесь можно посетить и Музей-храм Святителя Николая в Толмачах, где хранятся иконописные шедевры.

Новая Третьякова | Крымский вал, 10

Этот корпус был открыт в 1986. В его стенах хранятся произведения самых разных художников XX и XXI столетий: полотна Марка Шагала, Казимира Малевича, Эрика Булатова и многих других. Также в Новой Третьяковке постоянно проходят временные экспозиции художников сегодняшнего дня. К основному зданию примыкает Западное крыло, где проходят крупные междисциплинарные выставки.

Корпус галереи на Крымском валу

Корпус на Кадашёвской набережной | Кадашёвская наб-я, 12

Это корпус был открыт в 2024. В его пространствах проходят временные выставки художников разных лет, а также тематические кинопоказы и встречи. Также в этом пространстве разместились реставрационные мастерские, архивы. Внешний фасад украсили репродукциями знаменитых картин, которые находятся под охраной ЮНЕСКО.

Добрый музей | Малый Толмачёвский переулок, 6/1

Этот корпус также был открыт в 2024 году. Это инклюзивное пространство, которое специально переоборудовали для посетителей с разными особенностями развития. Главная цель — сделать искусство доступным и интересным каждому.

Дома-музеи, входящие в ведение Третьяковки

Помимо основных корпусов галерея владеет экспозициями и пространствами, где жили художники и другие деятели искусств. К ним относятся:

Мемориальный музей братьев Третьяковых (1-й Голутвинский переулок, 16/11), где они появились на свет и провели детство.

Музей Виктора Васнецова (пер. Васнецова, 13), который был построен по его чертежам;

Музей Апполинария Васнецова (пер. Фурманный, 6), где собраны личные вещи, эскизы и некоторые полотна — это квартира, где живописец провёл три десятка лет;

Музей Павла Корина (ул. Малая Пироговская, 16/5) — квартира, которую художник всегда видел подходящей для музея;

Музей Анны Голубкиной (пер. Большой Лёвшинский, 12) — это более 2000 экспонатов, которые рассказывают о жизни и творчестве одной из главных скульпторов XX века.

Филиалы Третьяковской галереи за пределами Москвы

Владивосток, Самара, Калининград — три города которые объединены брендом Третьяковки. В этих пространствах идёт формирование собственных коллекций, а пока проходят временные выставки, лектории и встречи.

Узнать режим работы всех корпусов можно на сайте галереи. Будьте внимательны — часть из них на реставрации.

Коллекция и экспозиции в Третьяковской галереи

Музей, который когда-то начинался с небольшой частной коллекции, сегодня насчитывает почти 200 000 самых разных произведений и охватывает все ключевые этапы развития отечественного искусства, начиная с XI столетия. По залам разных корпусов музея можно пройти вместе с экскурсоводом, аудиогидом (на разных языках) или же самостоятельно созерцать искусство и погружаться в его многообразие. Современные технологии добавляют интерактивности: часть картин снабжена QR-кодами, отсканирова которые можно получить дополнительные сведения.

Основной корпус музея сегодня — это 62 зала с постоянной экспозицией и продуманным маршрутом.

Залы с 1 по 7 украшает живопись и пластика XVIII столетия — времени творческого слома, когда формировались художественные каноны и рождались новые техники. Здесь можно увидеть работы Ивана Никитина, Владимира Боровиковского и многих других. Основу экспозиции составляют парадные портреты, модные в тот период, а также пейзажи и скульптуры. Это самый “строгий” зал — хранители экспозиции строго следят за соблюдением правил: приближаться к полотнам и фотографировать их даже без вспышки могут запретить.

Залы с 8 по 15 хранят искусство первой половины XIX века — эпохи романтизма. Среди полотен можно отыскать знаменитый портрет Пушкина, созданный Орестом Кипренским. Художник написал поэта в 1827. Пушкин позировал мастеру в Шереметьевском дворце, и всего за два месяца портрет был завершен, вскоре заняв место на выставке Академии художеств.

В последующих залах — с 16 по 37 — собраны шедевры созданные мастерами второй половины XIX века. В этих пространствах можно увидеть легендарное полотно Алексея Саврасова «Грачи прилетели». Особое место занимают картины Виктора Васнецова по мотивам русских преданий и сказок — «Аленушка», «Иван-царевич на Сером Волке», «Три царевны подземного царства» и, конечно, его великие и величественные «Богатыри».

«Грачи прилетели», Алексей Саврасов (1871)

«Иван-царевич на Сером Волке», Виктор Васнецов (1889)

В пространствах залов 32–34 — можно погрузиться в красочный мир Михаила Врубеля. Здесь и «Царевна-Лебедь», и «Принцесса Грёза», и «Демон поверженный». Экспозиция продолжается одиннадцатью залами, где собрано искусство рубежа XIX–XX веков (с 38 по 48). Здесь соседствуют пейзажи Исаака Левитана и Константина Коровина, тонкая пластика Анны Голубкиной и портреты Валентина Серова.

Далее (с 49 по 54 залы) представлена графика XVIII — начала XX века. В отличие от других это пространство не статично: раз в полгода экспозиция обновляется, а наряду с постоянными работами появляются временные проекты из других собраний. Это во многом обусловлено особенностью сохранения графики — это искусство любит темноту, а под светом ламп может исчезнуть с листа.

Один зал — 55 — наполнен сокровищами. Здесь собраны произведениями ювелирного искусства: украшения из золота и серебра, с вкраплениями сияющих драгоценных камней. Залы с 56 по 62 посвящены древнерусскому искусству: это иконы, написанные мастерами, следовавшими византийским канонам (Феофан Грек, Андрей Рублёв и иные знаменитые или же безымянные художники).

Третьяковка — не только галерея… а что ещё?

Государственная Третьяковская галерея — это не только хранитель национальной художественной памяти, но и центр развития искусства в современности.

Сотрудники музея стараются популяризировать искусство во всех его проявлениях — чтобы оно было интересным и привлекательным для каждого поколения. Форматы погружения в искусство самые разные — от камерной беседы до масштабного праздника. Пространства Третьяковки становятся площадкой для дискуссий, споров и анализов. Зрителей приглашают на кинопоказы в Инженерном корпусе, на творческие и официальные встречи — как в главном здании, так и в других центрах, на лекционные циклы в Новой Третьяковке.

Не отказывается Третьякова и от участия в городских проектах. Например, ежегодное становится одной из точек маршрута в «Ночи музеев». В этот день в расписании появляются мастер-классы, экспресс-экскурсии, музыкальные выступления — и, разумеется, возможность увидеть коллекцию в непривычное время: под покровом ночи. Третьяковка давно стала центром серьёзного исследования русского искусства. Здесь работают специалисты, которые изучают, реставрируют, каталогизируют и публикуют свои исследования в ведущих научных журналах. Среди основных направлений исследований — подготовка и выпуск сводного каталога коллекции, организация научных конференций по вопросам экспертизы и атрибуции (установки авторства) произведений.

Одно из последних направлений деятельности — цифровизация. Перенос каталогов в электронный формат позволяет сделать искусство доступным из любой точки мира. Эти, на первый взгляд сухие, занятия позволяют зрителю быть уверенным: перед ним — подлинное искусство.