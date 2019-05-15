Кинофестиваль «Красногорский» пройдет с 16 по 21 мая в Подмосковье

16 мая 2019 года 17-й международный кинофестиваль «Красногорский» вновь откроет свои двери для всех поклонников этого жанра спортивное кино. Миссия фестиваля - вклад в развитие спорта, популяризация активного образа жизни.

В этом году в конкурсной программе Кинофестиваля примут участие более 60 работ отечественных и зарубежных авторов. Они будут бороться за призы в шести номинациях.

МКФК откроется показом художественной спортивной драмы Данилы Козловского «Тренер». Это история футболиста национальной сборной Юрия Столешникова, который в ответственный момент не забивает пенальти и после этой досадной ошибки покидает сборную и принимает предложение стать тренером провинциальной команды «Метеор». Это решение переворачивает не только его спортивную карьеру, но и всю жизнь...

Победителей определит международное жюри во главе с кинодраматургом, заслуженным деятелем искусств России, профессором ВГИК, председателем Комитета московских драматуркогов Аркадием Ининым. Фестивальные ленты будут бесплатно демонстрироваться в кинотеатрах Подмосковья, а фильмы-призеры смогут увидеть телезрители канала Матч ТВ.

Участников и гостей ждёт обширная программа в рамках недели Спорта и Кино: «Олимпийский день», посвящённый 5 летию ОИ в Сочи , авторскими встречами с режиссерами лучших кинолент об Олимпиадах разных лет, показ и специальный вечер с создателями, художественного фильма «Лев Яшин – номер один», особый день посвящённый номинации «Дебют» - «Молодые и талантливые о спорте», презентации проектов победителей питчинга дебютантов Московского международного кинофестиваля, мастер-классы от творческой студии «Фора», авторская встреча с Риммой Баталовой и презентация ее фильма «Видеть и жить», мастер-класс по борьбе с участием Трёхкратного олимпийского чемпиона, шестикратного чемпиона мира, шестикратногочемпиона Европы, четырёхкратный чемпион России, семикратного победителя Красноярского турнира памяти Ивана Ярыгина, победителя Игр доброй воли 1998 года, заслуженного мастера спорта России - Бувайса́ром Хами́довичем Сайти́евым, встречи с легендами спорта и кинематографа.

Церемония награждения Победителей Кинофестиваля - 2019 состоится 21 мая в Доме Культуры «Подмосковье» городского округа Красногорск.