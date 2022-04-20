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Киноафиша События КАРО.Арт устраивает киномарафон двух частей фильма «Поезд в Пусан» и дегустацию паназиатской кухни

КАРО.Арт устраивает киномарафон двух частей фильма «Поезд в Пусан» и дегустацию паназиатской кухни

20 апреля 2022 14:33 Проверено редакцией
КАРО.Арт устраивает киномарафон двух частей фильма «Поезд в Пусан» и дегустацию паназиатской кухни

КАРО.Арт и кинокомпания «Про:взгляд» приглашают провести пятничный вечер 29 апреля вместе на киномарафоне двух частей самого захватывающего фильма-катастрофы.

Событие пройдет 29 апреля в Москве в киноцентре «Октябрь» и Петербурге в КАРО 11 Охта с одним антрактом. Начало в 19.30

«Поезд в Пусан» - официальный выбор 69-го Каннского фестиваля («Train to Busan»). Фильм успел снискать мгновенное расположение ведущих мировых кинокритиков, зрителей и деятелей киноиндустрии. История о чудовищном вирусе, сметающем на своем пути все живое, стал самым кассовым в Южной Корее за всю историю национального кинематографа. Только за первый уик-энд картина собрала 5 314 948 зрителей и 38 800 000 долларов.

КАРО.Арт устраивает киномарафон двух частей фильма «Поезд в Пусан» и дегустацию паназиатской кухни
Поезд в Пусан

В рамках киномарафона в киноцентре «Октябрь» (Москва) при поддержке партнеров мероприятия будет организован фуршет-дегустация от ресторана паназиатской кухни DIMSUM&CO, квест-викторина с призами и танцевальный флешмоб от компании «Мир квестов» и фитнес-студии Zamute. Активности будут проходить в холле киноцентра на втором этаже во время перерыва между первой и второй частью фильма.

Расписание мероприятия и билеты на событие уже в продаже на официальном сайте.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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