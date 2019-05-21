Итоги кинофестиваля «Кинокавказ - 2019»

17 мая 2019 г. в Северо-Кавказском государственном институте искусств прошла торжественная церемония награждения победителей и лауреатов кинофестиваля «Кинокавказ - 2019». Открыл церемонию Виталий Калинин - председатель жюри. В церемонии награждения приняли участие члены жюри кинофестиваля, а также руководство СКГИИ.

Короткометражный игровой фильм:

Победители: «Меня зовут - Махаз», реж. Инар нармания, г. Сухум, Республика Абхазия; «Чёртово колесо», реж. Роман Батаев, г. Москва Лауреаты: «Голос тишины», реж. Муаед Шоров, г. Нальчик, Кабардино Балкарская республика; «Мой друг - Буало», реж. Софья Федорова, г. Санкт-Петербург; Специальный приз жюри: «Зебра», реж. Булат Бербеков, г. Нальчик, Кабардино Балкарская республика; «Толамхо», реж. Марина Никулина, г. Грозный Чеченская республика; Специальный приз жюри за возрождение жанра мюзикл: «Счастье есть», реж. Евгения Туркова, г. Москва

Социальный видеоролик: Победитель: «А какой ты?»", реж. Анастасия Штандке, г. Москва; Лауреат: «Учитесь люди у детей», реж. Рамазан Булгаев, г. Махачкала, Республика Дагестан; Специальный приз жюри: «Квартира 34», реж. Олеся Тишина, г. Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания;

Полнометражный игровой фильм: Специальный приз жюри: «Замыкание», реж. Татьяна Эверстова, г. Якутск, Республика Саха;

Документальный телевизионный фильм Победитель: «Земля», реж. Юлия Кушнаренко, г. Москва; Лауреат: «О чем грустит наш дом», реж. Кирстен Гайнет, г. Уфа, Республика Башкортостан; Специальный приз жюри за развитие темы благотворительности: «Мост Надежды», реж. Азрет Текеев, а. Нижняя Теберда, Карачаево-Черкесская республика;

Специальный приз жюри: «Наследие», реж. Турсунбек Уулу Ильгиз-Шернияз, г. Бишкек, Киргизия.