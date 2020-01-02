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Звездопад
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Спектакль Звездопад

Постановка
Историко-этнографический театр 12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Смерть и любовь на фронте

Действие спектакля разворачивается в военном госпитале, где проходят реабилитацию раненые солдаты разного возраста. Здесь находятся как молодые, так и пожилые, кто-то уже на пути к выздоровлению, а кто-то крепко приковал к постели тяжелые увечья. В этом пространстве разгуливает Смерть, будучи не просто абстрактным понятием, а конкретным и инфернальным образом, который пугает своей будничностью и коварством.

Смерть как персонаж

Смерть в спектакле — это не просто мрачный символ, а существо, которое вступает в доверительные отношения с героями, даже с самыми мужественными. Ее ледяная красота и повседневная опасность привносят в спектакль напряженное философское звучание. Через призму ее образа мы наблюдаем, как война проходит сквозь судьбы людей — как поживших, так и молодых.

Любовь на фоне войны

Самые юные солдаты, несмотря на окружающий ужас, выбирают любовь, которая горит еще ярче в суровом воздухе войны. В одном из эпизодов, едва юноша открывает глаза после тяжелой операции, он встречает взгляд молодой медсестры, в которую влюбляется с первого взгляда. Эта первая любовь — чистая, беззаветная и незабываемая — становится важной частью сюжета.

Лирика и космизм

Несмотря на все ужасы войны, лирическая тональность спектакля побеждает. Чувства молодых героев становятся ведущей темой, а решение действия вдохновляет своей поэтичностью и космизмом. Над головами героев распахнется бесконечность звездного неба, и само мироздание заключит их в свои объятия, даря им целый космос и вечность.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который объединяет в себе элементы драмы, любви и философии, затрагивая самые глубокие струны человеческой души.

Режиссер
Михаил Мизюков
В ролях
Андрей Безымянный
Виталина Отраднова
Светлана Американцева
Светлана Щеголькова
Наталья Михеева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
19:00 от 800 ₽
23 октября
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
19:00 от 800 ₽

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