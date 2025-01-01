Меню
Звёздный час
Киноафиша Звёздный час

Спектакль Звёздный час

Постановка
Омский музыкальный театр 16+
Продолжительность 140 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль "Звездный час" в Омском государственном музыкальном театре

В Омском государственном музыкальном театре пройдет спектакль по мотивам бродвейского хита Одолжите тенора Кена Людвига. Эта комедия наполнена клубком смешных и нелепых ситуаций, которые разворачиваются на глазах изумленного зрителя. Зрители будут следить за невероятными перипетиями сюжета, где центральную роль играет провинциальный театр, ожидающий знаменитого итальянского тенора.

Захватывающий сюжет

Сюжет спектакля закручивается вокруг знаменитости, которая не только опаздывает, но и ссорится с женой. Дальше его ждёт неожиданная судьба: умирает ли он или нет? В любом случае, это настоящий звездный час для тех, кто мечтает петь на сцене!

Музыкальное наполнение

В спектакле используются хиты зарубежной эстрады 1960-80-х годов, что делает его особенно привлекательным для любителей легкой музыки. Зрители услышат популярные мелодии, которые создадут атмосферу веселья и романтики.

Гимн оперному искусству

Хотя оперное искусство остается за рамками данной комедии, спектакль можно воспринимать как гимн этому жанру. Звездный час порадует всех, кто ценит лёгкие комедии и музыкальные постановки.

Февраль
15 февраля воскресенье
17:00
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
от 400 ₽

Фотографии

Звёздный час Звёздный час Звёздный час

