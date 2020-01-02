Спектакль Ханума

Популярная грузинская комедия с песнями и танцами на сцене Омского драматического театра

Пьесу грузинского драматурга Авксентия Цагарели адаптировали для театра Борис Рацер и Владимир Константинов, привнеся в нее свежие акценты и современные нюансы.

Музыка и хореография

Музыку для постановки создал знаменитый грузинский композитор Гия Канчели, известный своими глубокими и эмоциональными произведениями. Это первая попытка омской драмы создать музыкальный спектакль за долгие годы. На сцене можно увидеть живой оркестр, который исполняет мелодии в сопровождении ярких танцев и песен. Важным аспектом является отсутствие фонограммы – все звуки исходят от актеров и музыкантов, что создает уникальную атмосферу.

Трудности и вызовы

Режиссер спектакля Георгий Цхвирава признается, что работа над этим «легоньким» спектаклем стала для него настоящим испытанием. «Мы все: и режиссер, и актеры, и художник, и балетмейстер балансируем на границе вкуса. Чуть в сторону – и…», – говорит он. Это утверждение подчеркивает важность каждой детали в спектакле, где сочетание юмора и серьезности является ключевым.

Участие труппы

В «Хануме» занята почти вся труппа театра, что делает постановку поистине грандиозной. Каждый актер вносит свой вклад в создание общего настроения и атмосферы, что делает спектакль динамичным и многогранным.

Не пропустите возможность увидеть «Хануму» – это не просто спектакль, а настоящее театральное событие, которое оставит после себя яркие впечатления!