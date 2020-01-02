Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ханума
Киноафиша Ханума

Спектакль Ханума

Постановка
Омский театр драмы 12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Популярная грузинская комедия с песнями и танцами на сцене Омского драматического театра

Пьесу грузинского драматурга Авксентия Цагарели адаптировали для театра Борис Рацер и Владимир Константинов, привнеся в нее свежие акценты и современные нюансы.

Музыка и хореография

Музыку для постановки создал знаменитый грузинский композитор Гия Канчели, известный своими глубокими и эмоциональными произведениями. Это первая попытка омской драмы создать музыкальный спектакль за долгие годы. На сцене можно увидеть живой оркестр, который исполняет мелодии в сопровождении ярких танцев и песен. Важным аспектом является отсутствие фонограммы – все звуки исходят от актеров и музыкантов, что создает уникальную атмосферу.

Трудности и вызовы

Режиссер спектакля Георгий Цхвирава признается, что работа над этим «легоньким» спектаклем стала для него настоящим испытанием. «Мы все: и режиссер, и актеры, и художник, и балетмейстер балансируем на границе вкуса. Чуть в сторону – и…», – говорит он. Это утверждение подчеркивает важность каждой детали в спектакле, где сочетание юмора и серьезности является ключевым.

Участие труппы

В «Хануме» занята почти вся труппа театра, что делает постановку поистине грандиозной. Каждый актер вносит свой вклад в создание общего настроения и атмосферы, что делает спектакль динамичным и многогранным.

Не пропустите возможность увидеть «Хануму» – это не просто спектакль, а настоящее театральное событие, которое оставит после себя яркие впечатления!

Режиссер
Георгий Цхвирава
В ролях
Лариса Свиркова
Татьяна Филоненко
Валерий Алексеев
Александр Гончарук
Олег Берков

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 9 сентября
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
19:00 от 300 ₽
Омск, 15 октября
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
19:00
Омск, 29 октября
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
19:00

В ближайшие дни

Самодуры
16+
Комедия Премьера
Самодуры
3 августа в 18:30 Пятый театр
от 750 ₽
Любовь и голуби
16+
Комедия Музыка
Любовь и голуби
24 сентября в 19:00 Омский театр драмы
от 300 ₽
Любовь и голуби
16+
Комедия Музыка
Любовь и голуби
28 октября в 19:00 Омский театр драмы
Билеты
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше