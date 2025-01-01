Спектакль Золушка

Возвращение классики: балет «Золушка» в Пермском театре

В 2024 году на сцене Пермского театра вновь зазвучит знаменитый балет «Золушка», созданный Сергеем Прокофьевым в 1945 году. Эта сценическая версия была представлена публике впервые в 2016 году и с тех пор завоевала сердца зрителей. Теперь, спустя несколько лет, спектакль возвращается с обновлением и новыми художественными решениями.

Сюжет и концепция

По замыслу хореографа Алексея Мирошниченко, архетипическая история о девушке, которая трудится и находит свое счастье, переносится в театральную среду конца 1950-х годов. Используя прием «театр в театре», постановка позволяет совместить действие балета с советскими реалиями и волшебным миром сказки.

Главные герои

В центре сюжета — юная балерина Вера Надеждина, которая готовит партию Золушки. За ее сердце борются два принца: звезда Парижской оперы Франсуа Ренар и начинающий советский балетмейстер Юрий Звездочкин. Нелегкий выбор главной героини решается под воздействием времени и окружающих.

Награды и признание

«Золушка» стала одной из ключевых премьер российской балетной сцены 2010-х годов, получив признание как у зрителей, так и у профессионалов. В 2018 году спектакль был удостоен трех наград премии «Золотая Маска», в том числе за лучшую работу балетмейстера/хореографа.

Детали премьеры

Не упустите возможность стать частью этого театрального события! Премьера состоится в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Москве в 2024 году. Следите за анонсами и успейте купить билеты на этот уникальный спектакль.