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Дублеры, или Ищу обманутого мужа
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Спектакль Дублеры, или Ищу обманутого мужа

Спектакль о том, как актеры играют спектакль 12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Закулисные интриги и жизнь на сцене

В этом представлении актеры стремятся воплотить захватывающую костюмированную историю, отражающую нравы и пороки одной из самых распущенных и чувственных эпох. Однако, театральный сюжет меркнет по сравнению с тем, что происходит за кулисами. Любовные интрижки, нелепые сюрпризы дебютантки в исполнении Оскара Кучеры создают настоящий хаос. Особенно интересна ситуация, когда актера срочно заменяет местный пожарный. Обе эти роли, мастерски перевоплощаясь, исполняет Анатолий Журавлев. Обстановка накаляется до предела! Спектакль начинает жить собственной жизнью, наполненной забавными ситуациями и комичными поворотами сюжета. Зрители смогут увидеть, как актеры справляются с неожиданными поворотами и как закулисные интриги влияют на ход спектакля.

Режиссер
Карен Нерсисян
В ролях
Оскар Кучера
Оскар Кучера
Анатолий Журавлев
Анатолий Журавлев
Елена Захарова
Елена Захарова
Павел Галич
Александр Резалин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 23 октября
Концертный зал РЦСО Омск, Красный Путь, 9
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Дублеры, или Ищу обманутого мужа Дублеры, или Ищу обманутого мужа Дублеры, или Ищу обманутого мужа Дублеры, или Ищу обманутого мужа Дублеры, или Ищу обманутого мужа Дублеры, или Ищу обманутого мужа

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