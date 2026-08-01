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Первая любовь
Киноафиша Первая любовь

Спектакль Первая любовь

Постановка
Пермский молодежный театр 16+
Продолжительность 60 минут
Возраст 16+

О спектакле

Премьера спектакля «Первая любовь» по повести Ивана Тургенева в Пермском молодежном театре

Приглашаем вас на премьерный показ спектакля «Первая любовь» по одноименной повести Ивана Тургенева. Это произведение глубокое и автобиографичное, через него Тургенев делится своим личным опытом.

Однако наш спектакль не будет сосредоточен исключительно на светлом чувстве первой любви. Мы углубляемся в переживания других героев, исследуем их мотивы и стремимся понять суть сложной ситуации. Что движет людьми, когда они оказываются в любовном треугольнике? Как меняются их чувства под воздействием обстоятельств, предрассудков или времени?

«Первая любовь» — это не просто история о юношеской влюбленности. Это многогранное произведение о человеческих отношениях, о выборе, о жертвах и о поисках себя в нашем мире.

Приходите и станьте первыми зрителями, кто увидит нашу интерпретацию классического произведения. Мы уверены, что спектакль заставит вас задуматься и, возможно, откроет новую грань знакомой истории.

Режиссеры

Ростислав Рузманов, Даниил Высоков

Продолжительность

1 час без антракта

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В других городах
Август
Сентябрь
Октябрь
30 августа воскресенье
19:00
Пермский молодежный театр Пермь, Мира, 11
от 1000 ₽
25 сентября пятница
19:00
Пермский молодежный театр Пермь, Мира, 11
16 октября пятница
19:00
Пермский молодежный театр Пермь, Мира, 11
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