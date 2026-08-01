Спектакль Первая любовь

Премьера спектакля «Первая любовь» по повести Ивана Тургенева в Пермском молодежном театре

Приглашаем вас на премьерный показ спектакля «Первая любовь» по одноименной повести Ивана Тургенева. Это произведение глубокое и автобиографичное, через него Тургенев делится своим личным опытом.

Однако наш спектакль не будет сосредоточен исключительно на светлом чувстве первой любви. Мы углубляемся в переживания других героев, исследуем их мотивы и стремимся понять суть сложной ситуации. Что движет людьми, когда они оказываются в любовном треугольнике? Как меняются их чувства под воздействием обстоятельств, предрассудков или времени?

«Первая любовь» — это не просто история о юношеской влюбленности. Это многогранное произведение о человеческих отношениях, о выборе, о жертвах и о поисках себя в нашем мире.

Приходите и станьте первыми зрителями, кто увидит нашу интерпретацию классического произведения. Мы уверены, что спектакль заставит вас задуматься и, возможно, откроет новую грань знакомой истории.

Режиссеры

Ростислав Рузманов, Даниил Высоков

Продолжительность

1 час без антракта