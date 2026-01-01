Музыкальный вечер, посвященный советскому кинематографу

Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер «Золотой кадр», который пройдет в Районном доме культуры «Адлер» в Сочи. Это событие посвящено увлекательному миру советской киномузыки и станет настоящей встречей поколений.

Программа вечера

В рамках вечера зрителей ожидают живые вокальные номера, впечатляющие хореографические и сценические постановки. Каждый номер дополнен короткими рассказами об истории создания самых известных песен из советских фильмов. Вы услышите мелодии, которые стали неотъемлемой частью нашей культуры.

Исполнители

На сцене выступят талантливые солисты и творческие коллективы Районного дома культуры «Адлер». Их мастерство и преданность искусству обещают создать атмосферу тепла и уюта, которая позволит всем присутствующим заново пережить любимые мелодии и моменты из детства.

Не упустите возможность насладиться волшебством советской музыки и разделить этот вечер с близкими. Встречаемся в «Адлере»!