Утесов. Джаз

Джазовая программа в честь Леонида Утёсова в Сочи

Эстрадно-джазовый оркестр Ильи Филиппова представляет программу «Утёсов. Джаз», которая является данью уважения народному артисту СССР. Голос Утёсова стал символом целой эпохи, а его музыкальное наследие продолжает вдохновлять поколения.

Леонид Утёсов, известный своими одесскими корнями, стал приверженцем русского джаза. Его карьера — это яркий пример того, как эстрадный артист успешно адаптировал американские музыкальные традиции для советской сцены, создав уникальный стиль, который сочетал оптимизм, легкость и доступность.

В программе прозвучат любимые хиты, такие как «Московские окна», «Город у моря», «Белый пароход», «Дядя Эля», «Тайна» и многие другие. Оркестр Ильи Филиппова интерпретирует музыку Утёсова как живую творческую идею, добавляя современные штрихи и сохраняя дух оригинала. Это наследие мэтра продолжает звучать в новом веке, гармонично сочетаясь с вызовами современности.