Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Герой нашего времени?
Билеты от 800₽
Киноафиша Герой нашего времени?

Спектакль Герой нашего времени?

Постановка
Театр Гоголя 16+
Продолжительность 160 минут
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О спектакле

Спектакль Театра Гоголя о современном поэте

Театр Гоголя представляет премьеру спектакля, в центре которого – современный поэт. Он переживает кризис и решает свести счёты с жизнью. Но выстрел оказывается не концом, а входным билетом в другой мир. Поэт попадает на стыке двух реальностей, оказавшись в самом сердце классического романа Лермонтова «Герой нашего времени». Под руководством таинственного иллюзиониста Апфельбаума, он проживает ключевые сцены книги как собственные.

Под руководством Антона Яковлева, спектакль предлагает современный взгляд на Печорина. Режиссёр анализирует личность героя с точки зрения современного человека, задействуя психологические триллеры и мистические истории о свободе воли и предопределении. Представление интересно зрителям, которые любят задумываться о вечных вопросах.

Жестокий театр представления

На сцене XIX века пересекаются прошлое и настоящее. Призраки персонажей Лермонтова вносят элемент интриги, а классика служит живой декорацией. Поэт вместе с зрителем погружается в страницы великого произведения, где каждый шаг приближает его к решающему выбору. В словах Антона Яковлева: «Мне неинтересно просто проигрывать известный классический сюжет, важно анализировать Печорина, делая это не умозрительно, а в буквальном смысле». Именно поэтому спектакль становится мистическим психологическим триллером.

Вопросы о судьбе

Спектакль ставит перед зрителем вечные вопросы: кто решает твою судьбу — ты сам или незримый Фатум? Можно ли изменить свою жизнь, если ты – лишь часть книжного сюжета? Эта постановка предлагает не только развлечение, но и глубину размышлений о сущности человеческого бытия.

Приглашаем вас на спектакль, который откроет новые грани классической русской литературы и поможет вам взглянуть на знакомую историю под другим углом.

Режиссер
Антон Яковлев
В ролях
Андрей Финягин
Андрей Финягин
Андрей Кондратьев
Дмитрий Высоцкий
Дмитрий Высоцкий
Александр Груздев
Александр Груздев
Мария Лисовая
Мария Лисовая

Купить билет на спектакль Герой нашего времени?

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
19 декабря пятница
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 800 ₽
20 декабря суббота
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 800 ₽
31 декабря среда
18:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 800 ₽
7 января среда
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 800 ₽
17 января суббота
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 800 ₽
30 января пятница
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 800 ₽

В ближайшие дни

Новогодняя Елка в Третьяковской галерее — 2026
0+
Детские елки Детский
Новогодняя Елка в Третьяковской галерее — 2026
4 января в 11:00 Третьяковская галерея. Инженерный корпус
от 7000 ₽
Борис Годунов
12+
Драма
Борис Годунов
22 января в 19:00 Театральный центр «Вишневый сад»
от 500 ₽
Свидание на особых условиях
16+
Комедия
Свидание на особых условиях
24 февраля в 19:00 Петрович
от 2500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше