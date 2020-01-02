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Как важно быть серьезным
Билеты от 1000₽
Киноафиша Как важно быть серьезным

Спектакль Как важно быть серьезным

Постановка
МОСТ 12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Комедия с британским акцентом

В культовой комедии «Как важно быть серьёзным» Оскар Уайльд с неподражаемой иронией высмеивает традиции викторианской Англии. Тайные страсти, светские интриги и остроумные комментарии становятся центральной темой этой блистательной пьесы.

Атмосфера старой Англии
На сцене оживают лондонские салоны, неизменный five o'clock, дождливый антураж и невинные, но невероятно запутанные интриги. Всё это сопровождается тонкими наблюдениями и изящным остроумием, которое невозможно пропустить.

Смех вместо серьёзности
Представление гарантирует зрителям море веселья. Остроумие Уайльда и динамика сюжета делают невозможным сохранить серьёзность. Приготовьтесь к шуткам, которые остаются актуальными даже спустя века!

Режиссер
Георгий Долмазян
В ролях
Петр Снякин
Евгений Панферов
Леонид Семенов
Юлия Вергун
Ксения Берелет

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
МОСТ Москва, Б.Садовая, 6
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Как важно быть серьезным Как важно быть серьезным Как важно быть серьезным Как важно быть серьезным Как важно быть серьезным Как важно быть серьезным Как важно быть серьезным Как важно быть серьезным Как важно быть серьезным Как важно быть серьезным Как важно быть серьезным Как важно быть серьезным Как важно быть серьезным

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