Спектакль Как важно быть серьезным

Комедия с британским акцентом

В культовой комедии «Как важно быть серьёзным» Оскар Уайльд с неподражаемой иронией высмеивает традиции викторианской Англии. Тайные страсти, светские интриги и остроумные комментарии становятся центральной темой этой блистательной пьесы.

Атмосфера старой Англии

На сцене оживают лондонские салоны, неизменный five o'clock, дождливый антураж и невинные, но невероятно запутанные интриги. Всё это сопровождается тонкими наблюдениями и изящным остроумием, которое невозможно пропустить.

Смех вместо серьёзности

Представление гарантирует зрителям море веселья. Остроумие Уайльда и динамика сюжета делают невозможным сохранить серьёзность. Приготовьтесь к шуткам, которые остаются актуальными даже спустя века!