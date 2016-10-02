Znaki — 20 лет. Прощальный концерт!

Прощальный тур группы ZNAKI

Группа ZNAKI объявляет о прощальном туре, который станет кульминацией их музыкального пути. Этот уникальный спектакль – возможность провести последние мгновения с любимыми артистами и вспомнить самые яркие моменты их карьеры.

Музыкальные группы, как и все хорошее, имеют свой срок. ZNAKI прошли длинный путь благодаря преданным фанатам. Теперь они приглашают зрителей разделить с ними незабываемые воспоминания о многочисленных выступлениях.

Прощальный тур обещает быть действительно зрелищным. Зрители смогут насладиться не только хитами, которые стали символами целого поколения, но и новыми музыкальными номерами. Это шанс увидеть своих кумиров в последний раз на одной сцене.

Приходите и отпразднуйте вместе с ZNAKI, поблагодарив их за музыку и эмоции, которые они подарили нам на протяжении всех этих лет.