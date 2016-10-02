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Znaki — 20 лет. Прощальный концерт!
Билеты от 2600₽
Киноафиша Znaki — 20 лет. Прощальный концерт!

Znaki — 20 лет. Прощальный концерт!

18+
Возраст 18+
Билеты от 2600₽

О концерте

Прощальный тур группы ZNAKI

Группа ZNAKI объявляет о прощальном туре, который станет кульминацией их музыкального пути. Этот уникальный спектакль – возможность провести последние мгновения с любимыми артистами и вспомнить самые яркие моменты их карьеры.

Музыкальные группы, как и все хорошее, имеют свой срок. ZNAKI прошли длинный путь благодаря преданным фанатам. Теперь они приглашают зрителей разделить с ними незабываемые воспоминания о многочисленных выступлениях.

Прощальный тур обещает быть действительно зрелищным. Зрители смогут насладиться не только хитами, которые стали символами целого поколения, но и новыми музыкальными номерами. Это шанс увидеть своих кумиров в последний раз на одной сцене.

Приходите и отпразднуйте вместе с ZNAKI, поблагодарив их за музыку и эмоции, которые они подарили нам на протяжении всех этих лет.

Купить билет на концерт Znaki — 20 лет. Прощальный концерт!

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Октябрь
Февраль
2 октября пятница
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 2700 ₽
5 февраля пятница
20:00
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
от 2600 ₽
В других городах
Ноябрь
Январь
26 ноября четверг
20:00
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
от 2400 ₽
28 ноября суббота
19:00
Фабрика Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6
30 января суббота
20:00
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
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