Классика в мировом кинематографе. Вечер с органом при свечах

Музыкальный вечер в Англиканском соборе Святого Андрея

В Англиканском соборе Святого Андрея пройдет вечер с органом при свечах. Программа этого мероприятия посвящена классике мирового кинематографа и включает в себя знакомые музыкальные темы из известных фильмов. Живописное исполнение создает камерную атмосферу, где акцент делается на музыкальные ассоциации и узнаваемые темы из кино.

Классическая музыка давно стала полноценным героем в кино. Иногда достаточно одной композиции, чтобы запомниться зрителям: Casta diva у Райана Мёрфи, Una furtiva lagrima в Парфюмере , дуэт из Травиаты в Красотке , и Nessun dorma в Миссии невыполнима . Каждый раз, помещая музыку в новый сюжет, режиссеры заставляют ее работать иначе, и она получает вторую жизнь на экране.

Что будет в программе?

В этот вечер прозвучат произведения величайших композиторов:

В. Беллини: Каватина Нормы Casta diva из оперы Норма (из к/ф Филадельфия и Ешь, молись, люби )

Каватина Нормы из оперы (из к/ф и ) А. Дворжак: Ария Русалки из оперы Русалка (из к/ф Двухсотлетний человек )

Ария Русалки из оперы (из к/ф ) Г. Доницетти: Ария Неморино Una furtiva lagrima (из к/ф Парфюмер )

Ария Неморино (из к/ф ) Дж. Верди: Дуэт Альфреда и Виолетты Parigi, o cara из оперы Травиата (из к/ф Красотка )

Дуэт Альфреда и Виолетты из оперы (из к/ф ) Ф. Шуберт: Серенада (из к/ф Приходите завтра )

Серенада (из к/ф ) Дж. Пуччини: Ария Калафа Nessun dorma из оперы Турандот (из к/ф Миссия невыполнима )

Ария Калафа из оперы (из к/ф ) Э. Куртис: Non ti scordar di me

Э. ди Капуа: ’O sole mio

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Исполнители вечера

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

Евгения Красилова (сопрано), оперная дива России, заслуженный деятель культуры РФ, эксперт вокального шоу Ну-ка, все вместе на телеканале Россия 1

на телеканале Николай Дорожкин (тенор), заслуженный артист России

Юлия Иконникова (орган)

Продолжительность концерта составит 80 минут без антракта.

Обратите внимание: парковка на территории собора запрещена!