Классика в мировом кинематографе. Вечер с органом при свечах

В Англиканском соборе Святого Андрея пройдет вечер с органом при свечах. Программа этого мероприятия посвящена классике мирового кинематографа и включает в себя знакомые музыкальные темы из известных фильмов. Живописное исполнение создает камерную атмосферу, где акцент делается на музыкальные ассоциации и узнаваемые темы из кино.
Классическая музыка давно стала полноценным героем в кино. Иногда достаточно одной композиции, чтобы запомниться зрителям:
Casta diva у Райана Мёрфи,
Una furtiva lagrima в
Парфюмере, дуэт из
Травиаты в
Красотке, и
Nessun dorma в
Миссии невыполнима. Каждый раз, помещая музыку в новый сюжет, режиссеры заставляют ее работать иначе, и она получает вторую жизнь на экране.
В этот вечер прозвучат произведения величайших композиторов:
Casta divaиз оперы
Норма(из к/ф
Филадельфияи
Ешь, молись, люби)
Русалка(из к/ф
Двухсотлетний человек)
Una furtiva lagrima(из к/ф
Парфюмер)
Parigi, o caraиз оперы
Травиата(из к/ф
Красотка)
Приходите завтра)
Nessun dormaиз оперы
Турандот(из к/ф
Миссия невыполнима)
Non ti scordar di me
’O sole mio
Обратите внимание, что программа может быть изменена.
На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:
Ну-ка, все вместена телеканале
Россия 1
Продолжительность концерта составит 80 минут без антракта.
Обратите внимание: парковка на территории собора запрещена!