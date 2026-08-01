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Классика в мировом кинематографе. Вечер с органом при свечах
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Киноафиша Классика в мировом кинематографе. Вечер с органом при свечах

Классика в мировом кинематографе. Вечер с органом при свечах

6+
Продолжительность 80 минут
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте

Музыкальный вечер в Англиканском соборе Святого Андрея

В Англиканском соборе Святого Андрея пройдет вечер с органом при свечах. Программа этого мероприятия посвящена классике мирового кинематографа и включает в себя знакомые музыкальные темы из известных фильмов. Живописное исполнение создает камерную атмосферу, где акцент делается на музыкальные ассоциации и узнаваемые темы из кино.

Классическая музыка давно стала полноценным героем в кино. Иногда достаточно одной композиции, чтобы запомниться зрителям: Casta diva у Райана Мёрфи, Una furtiva lagrima в Парфюмере, дуэт из Травиаты в Красотке, и Nessun dorma в Миссии невыполнима. Каждый раз, помещая музыку в новый сюжет, режиссеры заставляют ее работать иначе, и она получает вторую жизнь на экране.

Что будет в программе?

В этот вечер прозвучат произведения величайших композиторов:

  • В. Беллини: Каватина Нормы Casta diva из оперы Норма (из к/ф Филадельфия и Ешь, молись, люби)
  • А. Дворжак: Ария Русалки из оперы Русалка (из к/ф Двухсотлетний человек)
  • Г. Доницетти: Ария Неморино Una furtiva lagrima (из к/ф Парфюмер)
  • Дж. Верди: Дуэт Альфреда и Виолетты Parigi, o cara из оперы Травиата (из к/ф Красотка)
  • Ф. Шуберт: Серенада (из к/ф Приходите завтра)
  • Дж. Пуччини: Ария Калафа Nessun dorma из оперы Турандот (из к/ф Миссия невыполнима)
  • Э. Куртис: Non ti scordar di me
  • Э. ди Капуа: ’O sole mio

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Исполнители вечера

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Евгения Красилова (сопрано), оперная дива России, заслуженный деятель культуры РФ, эксперт вокального шоу Ну-ка, все вместе на телеканале Россия 1
  • Николай Дорожкин (тенор), заслуженный артист России
  • Юлия Иконникова (орган)

Продолжительность концерта составит 80 минут без антракта.

Обратите внимание: парковка на территории собора запрещена!

Купить билет на концерт Классика в мировом кинематографе. Вечер с органом при свечах

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Август
Октябрь
16 августа воскресенье
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
4 октября воскресенье
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 900 ₽

Фотографии

Классика в мировом кинематографе. Вечер с органом при свечах Классика в мировом кинематографе. Вечер с органом при свечах

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