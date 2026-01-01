Спектакль Жизель

Балет «Жизель»: классика балета в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского

«Жизель» — знаменитый балет, который рассказывает о трагических событиях, связанных с любовью и предательством. Главная героиня, Жизель, умирает от боли, когда ее предает любимый. Но ее дух продолжает существовать в волшебном мире вилисий, создавая незабываемую атмосферу для зрителей.

Либретто Алексея Мирошниченко на основе сценария Теофиля Готье и Жюля-Анри Сен-Жоржа. Хореография Жюля Перро, Жана Коралли, Мариуса Петипа, Алексея Мирошниченко.

В Пермском театре оперы и балета имени П. И. Чайковского состоится премьера данной сценической версии спектакля. Здесь зрители смогут насладиться классическим балетом в исполнении талантливых артистов, которые передадут всю гамму эмоций и чувственности, заложенную в хореографии и музыке.

Это событие будет особенно интересно как любителям классического балета, так и поклонникам театрального искусства, которые ценят высокое качество исполнения и глубокое эмоциональное содержание.