Жизель
Жизель

Спектакль Жизель

Постановка
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского 12+
Возраст 12+

О спектакле

Балет «Жизель»: классика балета в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского

«Жизель» — знаменитый балет, который рассказывает о трагических событиях, связанных с любовью и предательством. Главная героиня, Жизель, умирает от боли, когда ее предает любимый. Но ее дух продолжает существовать в волшебном мире вилисий, создавая незабываемую атмосферу для зрителей.

Либретто Алексея Мирошниченко на основе сценария Теофиля Готье и Жюля-Анри Сен-Жоржа. Хореография Жюля Перро, Жана Коралли, Мариуса Петипа, Алексея Мирошниченко.

В Пермском театре оперы и балета имени П. И. Чайковского состоится премьера данной сценической версии спектакля. Здесь зрители смогут насладиться классическим балетом в исполнении талантливых артистов, которые передадут всю гамму эмоций и чувственности, заложенную в хореографии и музыке.

Это событие будет особенно интересно как любителям классического балета, так и поклонникам театрального искусства, которые ценят высокое качество исполнения и глубокое эмоциональное содержание.

В других городах
Март
Май
20 марта пятница
19:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 5000 ₽
21 марта суббота
19:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 6000 ₽
22 марта воскресенье
19:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 5000 ₽
3 мая воскресенье
19:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 6000 ₽
4 мая понедельник
19:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 4000 ₽

