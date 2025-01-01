Дружба и единство: премьера спектакля «Теремок» в Пермской опере

Сюжет этой народной сказки знаком многим с детства. На поляне стоит теремок, в который один за другим заселяются Лягушка, Мышка, Петух и Ежик. Однако мирную жизнь друзей нарушают Волк и Лиса, к которым затем присоединяется Медведь. Борьба за общий дом в различных версиях сказки завершается по-разному, но всегда на оптимистичной ноте.

Народная сказка легла в основу либретто, написанного поэтом и драматургом Самуилом Маршаком и композитором Ильей Польским. В новой версии Пермской оперы команда постановщиков решила изменить развязку истории. Если в оригинале злые герои наказаны, а добрые побеждают, то в этой интерпретации все персонажи примиряются и понимают, что жить можно только в дружбе, а большие дела совершать сообща.

Мир животных и человеческие характеры

«Певцы здесь не изображают животных: у нас нет прямой цели, чтобы дети узнали в них повадки реальной мыши или лисы, хотя угадать их, конечно, все-таки можно, — говорит Мария Рубина, режиссер спектакля. — Артисты создают сложные образы, в которых точно чувствуется характер: эксцентричный Петух, прямолинейный Медведь-добряк, авантюрист Волк и другие».

Спектакль обещает быть интересным как для детей, так и для взрослых, ведь в нем поднимаются важные темы дружбы, понимания и совместной жизни. Не упустите возможность увидеть эту увлекательную историю на сцене Пермской оперы!