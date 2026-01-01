Оповещения от Киноафиши
Спектакль Капризка

Постановка
Пермский ТЮЗ 6+
Продолжительность 105 минут
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль «Капризка» — музыкальная сказка для всей семьи

Пермский ТЮЗ радует зрителей уникальным спектаклем «Капризка», приуроченным к 300-летнему юбилею Перми. Это событие станет настоящим праздником для семей с детьми и любителей музыкальных историй.

Сказка Владимира Воробьева «Капризка» знакома практически каждому пермяку. Эта заветная книжка, изданная в Перми, передавалась из поколения в поколение. Живое восприятие этой истории остается актуальным и сегодня — бабушки, дедушки, мамы, папы и, конечно, дети, продолжают любить её.

Новые интерпретации от пермских авторов, драматурга Ксении Жарковой и композитора Никиты Савостина, придают повести новую жизнь. Спектакль превращается в музыкальную сказку, которая, безусловно, не оставит равнодушными зрителей всех возрастов.

В этом удивительном представлении зрителей ждут захватывающие приключения Павлика, Наташи, Бабушки и озорного Капризки в волшебном городе Камареченске. Спектакль напоминает о том, что не бывает плохих детей, а воспитание — это не просто процесс, а сложное взаимодействие любви и взаимопонимания.

Март
Апрель
14 марта суббота
12:00
Пермский ТЮЗ Пермь, Екатерининская, 68
от 700 ₽
16:00
Пермский ТЮЗ Пермь, Екатерининская, 68
от 700 ₽
11 апреля суббота
12:00
Пермский ТЮЗ Пермь, Екатерининская, 68
от 700 ₽
16:00
Пермский ТЮЗ Пермь, Екатерининская, 68
от 700 ₽

