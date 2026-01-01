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Не то пальто. Сказка для взрослых
Киноафиша Не то пальто. Сказка для взрослых

Спектакль Не то пальто. Сказка для взрослых

12+
Режиссер Антон Девятов
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О спектакле

Волшебная сказка для всей семьи

Представьте, что вы пишете письмо Деду Морозу. Что бы вы попросили у волшебника? Квартиру, машину или новые сапоги для своей любимой? Но представьте, что это письмо написала ваша дочка, и вам нужно передать его Деду Морозу, однако вы его потеряли. Как быть в такой непростой ситуации?

Сказка для взрослых «Не то пальто» – это добрая, смешная и трогательная история о любви, семье и чудесах, которые могут произойти под Новый год. Это идеальный спектакль для семейного просмотра, который оставит теплые чувства и зарядит новогодним настроением.

О спектакле

Режиссером и композитором спектакля является Антон Девятов, который талантливо соединяет музыку и насущные темы семейных ценностей. Спектакль исполнен искренности и юмора, что делает его привлекательным как для детей, так и для взрослых.

Актерский состав

  • Папа Паша – Михаил Путин-Шестаков
  • Мама Маша – Екатерина Романова
  • Варя – Валерия Залялитдинова
  • Костя – Роман Дерягин

Каждый персонаж привносит в спектакль свою уникальную энергию, что делает его особенно увлекательным. Не упустите возможность увидеть эту чудесную историю на сцене!

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