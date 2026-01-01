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Превращение
Киноафиша Превращение

Спектакль Превращение

Постановка
Мастерская 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Анимационный спектакль Романа Габриа по произведению Кафки

Анимационный спектакль Романа Габриа «Превращение» предлагает уникальный взгляд на произведение Франца Кафки. В этой постановке Кафка предстает не только как автор триллера для взрослых, но и как создатель притчи, которая будет понятна зрителям любого возраста. Это первый случай, когда знаменитая повесть адаптирована для всей семьи.

Концепция и подход

Роман Габриа и его команда нашли мультипликационную пластику для спектакля, что привнесло в него элементы анимации. Спектакль обращается и к взрослым, и к подросткам, поднимая важные темы любви и поддержки друг друга, независимо от изменений, которые происходят с нами и нашими близкими.

Режиссер создает сценический дневник Грегора Замзы, главного героя повести, который однажды утром просыпается и обнаруживает, что превратился в страшное насекомое. Габриа известен своим экспериментальным подходом, и «Превращение» не является исключением. В этой постановке Грегор выступает как художник, который, отрезанный от окружающего мира, создает свою собственную реальность, разбив раздражающий будильник.

Тематика и идея

Режиссер Роман Габриа делится своим пониманием метаморфоз, которые переживает не только Грегор, но и наше восприятие жизни. Спектакль исследует, как люди, события и само бытие меняют нас. Грегор Замза, из примерного сына, превращается в насекомое, и этот процесс служит метафорой для исследования изменений в человеческом существовании. «Превращение» задает вопросы о том, как расшифровать и понять метафору Кафки в современном контексте.

Почему стоит посмотреть

Этот спектакль станет интересным опытом как для взрослых, так и для детей. Он предлагает новую интерпретацию классического произведения, делая его доступным для широкой аудитории. Элементы анимации и экспериментальный подход Романа Габриа обещают создать незабываемое театральное переживание.

Режиссер
Роман Габриа
В ролях
Илья Колецкий
Мария Русских
Ксения Морозова
Никита Капралов
Кирилл Гордлеев

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В других городах
Сентябрь
17 сентября четверг
19:00
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
от 2100 ₽

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