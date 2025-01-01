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Киноафиша Спящая красавица. Санкт-Петербургский балет

Спектакль Спящая красавица. Санкт-Петербургский балет

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сказка на сцене: «Спящая красавица» от Санкт-Петербургского балета

Музыка: Пётр Ильич Чайковский
Хореография: Мариус Петипа

«Санкт-Петербургский балет» представляет всем известный спектакль «Спящая красавица». Этот балет, пронизанный элементами классической сказки, рассказывает о романтике, борьбе добра со злом и, конечно, о любви.

Либретто

Действие начинается во дворце короля, где празднуют рождение принцессы Авроры. На торжество приходят феи, которые наделяют её прекрасными качествами, но среди них появляется злая Фея Карабос, забытая на церемонии. В гневе она предсказывает Авроре смерть от укола вязальной спицей. Однако Фея Сирени вмешивается и предсказывает, что силы добра смогут разрушить злые чары.

Действие I

Авроре исполнилось шестнадцать лет, и к ней сватаются четыре принца. В разгар праздника к ней подходит старая женщина с веретеном. Аврора, доверяя незнакомке, берёт веретено в руки и случайно укололась. Она падает, погружаясь в сон. Но Фея Сирени спасает ситуацию — Аврору возвращает к жизни горячий поцелуй принца.

Действие II

Принц Дезире, охваченный тоской, встречает Фею Сирени, которая вызывает видение Авроры. Он стремится найти её, и Фея приглашает его на волшебной ладье к заколдованному замку. Принц сражается с Феей Карабос, чтобы спасти спящую красавицу. После поцелуя Дезире, злые чары разрушены, и Аврора просыпается, а вместе с ней — всё королевство.

Эпилог

На свадьбу Авроры и Дезире собираются герои других известных сказок. Фея Сирени и её свита благословляют молодоженов, создавая атмосферу волшебства и радости.

О «Санкт-Петербургском балете»

«Санкт-Петербургский балет» славится высоким качеством исполнения, великолепными костюмами и декорациями. Коллектив активно гастролирует по России и за границей, представляя классические и современные постановки.

Труппа была основана в 2011 году и имеет в своём репертуаре такие шедевры, как «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Жизель». Под руководством художественного руководителя Дмитрия Рудаченко, труппа постоянно сотрудничает с ведущими театрами и хореографическими школами.

Звезды на сцене

Среди ведущих солисток — Елена Коцюбира и Лариса Корсакова. Обе балерины отличаются высоким уровнем исполнения и артистизмом, принося в спектакли неповторимую энергию.

Не упустите возможность увидеть «Спящую красавицу» в исполнении «Санкт-Петербургского балета» — это настоящая сказка на сцене!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 августа
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
20:00 от 750 ₽

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