Живое исполнение культовых альбомов. Moanin'

Концерт «Живое исполнение культовых альбомов»: Арт Блэйки и The Jazz Messengers в Зарядье

Квинтет Павла Тимофеева, под руководством Кирилла Мошкова, представляет новый цикл концертов «Живое исполнение культовых альбомов». В этом проекте джазовый эксперт Кирилл Мошков знакомит слушателей с легендарными альбомами и их историей. В числе приглашённых артистов будут именитые музыканты, которые исполнят ключевые композиции из данной музыки.

Тематика третьей встречи

Тема третьей встречи — альбом Moanin’ американского джазового барабанщика Арта Блэйки и его группы The Jazz Messengers. Этот альбом считается одним из самых значимых в жанре хард-боп и до сих пор остаётся востребованным среди любителей джаза.

Музыкальные шедевры

Открывает пластинку одноимённая композиция Moanin’, написанная талантливым пианистом Бобби Тиммонсом. Эта яркая мелодия быстро завоевала славу джазового стандарта и подарила альбому его популярное название. Кроме семи авторских композиций, в запись вошёл стандарт Come Rain or Come Shine авторов Арлена и Мерсера.

Кроме того, на переизданиях album на CD был добавлен альтернативный дубль заглавной темы, а также фрагмент разговора между трубачом Ли Морганом и студийным инженером Руди Ван Гелдером. Эти дополнения позволяют ещё глубже понять процесс создания настоящего музыкального шедевра.

Приходите насладиться живым исполнением культового альбома и окунитесь в неповторимую атмосферу джазовой музыки!