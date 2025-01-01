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Спектакль Жениться, барин, вам пора!

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Водевиль в 2-х действиях по пьесам Чехова

Спектакль Театра «Колесо» — это яркое театральное представление, в котором сочетаются легкость водевиля и комичность чеховских произведений. В основе спектакля — шутки А. П. Чехова, а именно его пьесы «Медведь» и «Предложение», которые стали основой для этой веселой и остроумной постановки.

Сюжет и стиль

Действие разворачивается в два действия с антрактом, в которых зрители смогут насладиться комедийными ситуациями и характерными для Чехова забавными персонажами. Известный мастер сатиры с юмором обыгрывает вопросы брака и любви, создавая при этом необыкновенную атмосферу для всех поклонников классического театра.

Не пропустите шанс увидеть этот весёлый спектакль, где смех и интеллектуальный юмор Чехова прекрасно сочетаются с живыми театральными постановками!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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