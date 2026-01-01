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Спасти камер-юнкера Пушкина
Киноафиша Спасти камер-юнкера Пушкина

Спектакль Спасти камер-юнкера Пушкина

16+
Возраст 16+

О спектакле

Как перестать ненавидеть произведения Пушкина

Спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина» начинается с неожиданного признания героя: «Пушкина я возненавидел еще в детстве...». На первый взгляд, связь между современником и Пушкиным может показаться неочевидной. Однако, парадоксально, именно Пушкин оказывает значительное влияние на жизнь героя.

Сюжет
Через серию забавных и почти анекдотичных эпизодов спектакль исследует, как образ Пушкина и его влияние на общественные и личные ценности затрагивают современность. Герой сталкивается с переменами в стране, которые вызывают у него переосмысление жизни и окружающей действительности.
Постепенно комичные события переходят в неожиданную и серьёзную развязку, что придаёт спектаклю глубокий и неоднозначный смысл.

Интересные факты
Спектакль обещает не только юмор, но и возможность задуматься о влиянии классики на современность. Не упустите шанс увидеть эту интригующую и многослойную постановку!

Режиссер
Игорь Турышев
В ролях
Евгений Васильев

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В других городах
Сентябрь
27 сентября воскресенье
15:00
Театрон Екатеринбург, просп. Ленина, 38а
от 600 ₽

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