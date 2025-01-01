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Максим Аверин. Щелкунчик с симфоническим оркестром
Киноафиша Максим Аверин. Щелкунчик с симфоническим оркестром

Спектакль Максим Аверин. Щелкунчик с симфоническим оркестром

6+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Максим Аверин и волшебный мир Щелкунчика: Новогодняя сказка для всей семьи

Новогодние праздники — время чудес и волшебства! Известный актер театра и кино Максим Аверин приглашает на уникальное событие: литературно-музыкальную постановку сказки Э. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Это история, которая покорила сердца миллионов, объединяя в себе волшебство, борьбу добра и зла, дружбу и торжество справедливости.

Сюжет, который оживает

На глазах зрителей оживет мир мечтательной девочки Мари, её крестного Дроссельмейера и отважного Щелкунчика. Смелый герой сразится с коварным Мышиным королем, а затем отправится в фантастическое путешествие по сказочным местам: Марципановому замку, Леденцовому лугу и Озеру Миндального молока.

Чтение Максима Аверина в сочетании с музыкой Петра Ильича Чайковского создадут по-настоящему праздничную атмосферу. Проникновенные звуки и выразительный голос актера погрузят зрителей в волшебный мир, наполненный невероятными приключениями, магией и светлой мечтой.

Почему стоит посетить?

  • Классика для всех возрастов. Сказка Э. Гофмана — идеальная история для семейного отдыха.
  • Неповторимая атмосфера. Музыка Чайковского, пронизанная новогодним духом, дополнит прочтение, сделав его настоящим спектаклем.
  • Эмоциональная глубина. История о любви, храбрости и преодолении напомнит о самых важных ценностях.

Подарите себе и своим близким настоящую Новогоднюю сказку — незабываемое путешествие в мир фантазии и мечты!

В ролях
Максим Аверин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 20 декабря
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
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