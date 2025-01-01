Спектакль Максим Аверин. Щелкунчик с симфоническим оркестром

Новогодние праздники — время чудес и волшебства! Известный актер театра и кино Максим Аверин приглашает на уникальное событие: литературно-музыкальную постановку сказки Э. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Это история, которая покорила сердца миллионов, объединяя в себе волшебство, борьбу добра и зла, дружбу и торжество справедливости.
На глазах зрителей оживет мир мечтательной девочки Мари, её крестного Дроссельмейера и отважного Щелкунчика. Смелый герой сразится с коварным Мышиным королем, а затем отправится в фантастическое путешествие по сказочным местам: Марципановому замку, Леденцовому лугу и Озеру Миндального молока.
Чтение Максима Аверина в сочетании с музыкой Петра Ильича Чайковского создадут по-настоящему праздничную атмосферу. Проникновенные звуки и выразительный голос актера погрузят зрителей в волшебный мир, наполненный невероятными приключениями, магией и светлой мечтой.
Подарите себе и своим близким настоящую Новогоднюю сказку — незабываемое путешествие в мир фантазии и мечты!