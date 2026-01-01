Театральная мафия. Иммерсивная игра в Драматическом театре им. Пушкина

Драматический театр им. Пушкина приглашает на уникальную иммерсивную игру «Театральная мафия». Участники смогут примерить на себя роли героев, злодеев и мирных жителей, а их целью станет вычисление мафии.

В уютном фойе театра опытный ведущий Алексей Сызганцев из клуба мафии Crime Time объяснит все правила игры. Артисты театра также примут участие, перевоходя в персонажей, что сделает игру еще более увлекательной.

Как проходит игра

Мафия – это широко известная командная игра, в которой мирные жители пытаются обнаружить мафиози, в то время как последние стараются скрыть свою истинную сущность. Для этого разрешено использовать всё: хитрость, обман, логику и, конечно, обаяние.

Игра «Театральная мафия» в «Пушке+» предлагает зрителям возможность стать частью захватывающего сюжета любимого спектакля. Каждый участник сможет вновь пережить динамичные события, встречая на своем пути опытных ведущих и артистов театра.

Будьте готовы к перевоплощению

Главное – быть готовым к исполнению роли и перенестись в художественную реальность спектакля! Ожидайте захватывающие моменты и неожиданные повороты сюжета.