Завтрак в усадьбе в Заповедных кварталах Нижнего Новгорода (Славянская, 4)

Начните свой день в атмосфере старинной городской усадьбы! Приглашаем вас на уютное утреннее мероприятие, посвященное сервировке стола рубежа XIX-XX веков. Это идеальное событие для ценителей красоты повседневности, интересующихся историей и возрождением деталей быта прошлых эпох.

Что вас ожидает?

Специально сервированный стол с элементами исторической посуды.

Увлекательный рассказ о забытых предметах быта XIX-XX веков.

Основы красивой сервировки с учётом сезонности.

Душевное общение за чашкой ароматного чая.

Дегустация домашней выпечки и других лакомств.

О программе

Ведущая мероприятия, Ксения Баздерова, заранее декорирует стол, вдохновляясь временем года и календарными праздниками. На завтраке участники смогут насладиться чаем, пирогами и другими угощениями, а также увлекательно ознакомиться с предметами прошлого, предлагая каждому их изучить.

Дополнительная информация

Возрастная категория: 12+

Вместимость: 11 человек

Место проведения: Славянская, 4, второй этаж

На мероприятии может проводиться фото- и видеосъемка.