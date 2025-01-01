Начните свой день в атмосфере старинной городской усадьбы! Приглашаем вас на уютное утреннее мероприятие, посвященное сервировке стола рубежа XIX-XX веков. Это идеальное событие для ценителей красоты повседневности, интересующихся историей и возрождением деталей быта прошлых эпох.
Ведущая мероприятия, Ксения Баздерова, заранее декорирует стол, вдохновляясь временем года и календарными праздниками. На завтраке участники смогут насладиться чаем, пирогами и другими угощениями, а также увлекательно ознакомиться с предметами прошлого, предлагая каждому их изучить.
Возрастная категория: 12+
Вместимость: 11 человек
Место проведения: Славянская, 4, второй этаж
На мероприятии может проводиться фото- и видеосъемка.