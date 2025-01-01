Меню
Завтрак в усадьбе

Завтрак в усадьбе

О концерте/спектакле

Завтрак в усадьбе в Заповедных кварталах Нижнего Новгорода (Славянская, 4)

Начните свой день в атмосфере старинной городской усадьбы! Приглашаем вас на уютное утреннее мероприятие, посвященное сервировке стола рубежа XIX-XX веков. Это идеальное событие для ценителей красоты повседневности, интересующихся историей и возрождением деталей быта прошлых эпох.

Что вас ожидает?

  • Специально сервированный стол с элементами исторической посуды.
  • Увлекательный рассказ о забытых предметах быта XIX-XX веков.
  • Основы красивой сервировки с учётом сезонности.
  • Душевное общение за чашкой ароматного чая.
  • Дегустация домашней выпечки и других лакомств.

О программе

Ведущая мероприятия, Ксения Баздерова, заранее декорирует стол, вдохновляясь временем года и календарными праздниками. На завтраке участники смогут насладиться чаем, пирогами и другими угощениями, а также увлекательно ознакомиться с предметами прошлого, предлагая каждому их изучить.

Дополнительная информация

Возрастная категория: 12+

Вместимость: 11 человек

Место проведения: Славянская, 4, второй этаж

На мероприятии может проводиться фото- и видеосъемка.

Расписание

