Выставка «Животные в космосе» в Нижегородском планетарии

В Нижегородском планетарии им. Г. М. Гречко открывается уникальная выставка, посвященная роли животных в освоении космического пространства. Событие проходит с 2 по 28 июня 2026 года и обещает стать настоящим праздником для любителей науки и истории.

История космических первопроходцев

На выставке зрители смогут увидеть архивные кадры и узнать захватывающие истории о знаменитых собаках-космонавтах. Внимание будет уделено таким героям, как Белка, Стрелка и Лайка, которые стали пионерами в подготовке полета человека в космос.

Место проведения

Выставка состоится в Нижегородском планетарии, расположенном по адресу: ул. Революционная, 20. Это идеальное место для того, чтобы вновь открыть для себя удивительный мир космоса и его первых исследователей.

Что вас ждет на выставке?

Посетители смогут не только увидеть кадры с участием животных, но и познакомиться с их вкладами в науку и развитие космических технологий. Выставка предлагает интересный взгляд на истории, которые изменили курс человечества.

