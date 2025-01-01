Погружение в мир тишины и вкусов: уникальная программа мастер-классов в музее "В тишине" в Нижнем Новгороде

Приглашаем вас на увлекательную программу, состоящую из интерактивной экскурсии и двух мастер-классов! Это уникальная возможность погрузиться в мир тишины и насладиться сладкими моментами творчества.

Интерактивная экскурсия «В Тишине»

Вы когда-нибудь задумывались, возможно ли общение без слов? На нашей экскурсии вы наденете противошумные наушники и погрузитесь в необычное восприятие окружающего мира. Гид проведет вас по выставке, где вы сможете «услышать» его без звука. Это новое восприятие информации откроет вам новые ощущения и эмоции.

Экскурсия для одного или группы друзей.

Пять интерактивных залов.

60 минут увлекательного общения.

Возрастная категория: 7+.

В стоимость включен гид.

Мастер-класс «Угадай аромат»

На этом мастер-классе вы узнаете, как обоняние связано с нашим характером. Мы проведем игровое арома-лото, где попробуем угадать 14 различных ароматов. В конце занятия вы создадите свой собственный арома-амулет — фигурку из глины с эфирным маслом, которую сможете забрать с собой!

Продолжительность: 45 минут.

Арома-амулет на память.

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

На этом сладком мастер-классе вы узнаете увлекательную историю шоколада. Кто был первым европейцем, попробовавшим шоколадный напиток индейцев? Какое золото можно есть? Вы создадите свои собственные шоколадные конфеты, оформите подарочную коробочку и украсите их кокосовой стружкой и сахарными посыпками.

Продолжительность: 45 минут.

Шесть шоколадных конфет в красивой упаковке.

*Очередность программ определяется организатором. Общая продолжительность мероприятия: 2 часа 30 минут. Возрастная категория: 6+