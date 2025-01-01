Приглашаем вас на увлекательную программу, состоящую из интерактивной экскурсии и двух мастер-классов! Это уникальная возможность погрузиться в мир тишины и насладиться сладкими моментами творчества.
Вы когда-нибудь задумывались, возможно ли общение без слов? На нашей экскурсии вы наденете противошумные наушники и погрузитесь в необычное восприятие окружающего мира. Гид проведет вас по выставке, где вы сможете «услышать» его без звука. Это новое восприятие информации откроет вам новые ощущения и эмоции.
На этом мастер-классе вы узнаете, как обоняние связано с нашим характером. Мы проведем игровое арома-лото, где попробуем угадать 14 различных ароматов. В конце занятия вы создадите свой собственный арома-амулет — фигурку из глины с эфирным маслом, которую сможете забрать с собой!
На этом сладком мастер-классе вы узнаете увлекательную историю шоколада. Кто был первым европейцем, попробовавшим шоколадный напиток индейцев? Какое золото можно есть? Вы создадите свои собственные шоколадные конфеты, оформите подарочную коробочку и украсите их кокосовой стружкой и сахарными посыпками.
*Очередность программ определяется организатором. Общая продолжительность мероприятия: 2 часа 30 минут. Возрастная категория: 6+