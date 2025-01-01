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Комбо: интерактивная экскурсия + два мастер-класса
Киноафиша Комбо: интерактивная экскурсия + два мастер-класса

Комбо: интерактивная экскурсия + два мастер-класса

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Погружение в мир тишины и вкусов: уникальная программа мастер-классов в музее "В тишине" в Нижнем Новгороде

Приглашаем вас на увлекательную программу, состоящую из интерактивной экскурсии и двух мастер-классов! Это уникальная возможность погрузиться в мир тишины и насладиться сладкими моментами творчества.

Интерактивная экскурсия «В Тишине»

Вы когда-нибудь задумывались, возможно ли общение без слов? На нашей экскурсии вы наденете противошумные наушники и погрузитесь в необычное восприятие окружающего мира. Гид проведет вас по выставке, где вы сможете «услышать» его без звука. Это новое восприятие информации откроет вам новые ощущения и эмоции.

  • Экскурсия для одного или группы друзей.
  • Пять интерактивных залов.
  • 60 минут увлекательного общения.
  • Возрастная категория: 7+.
  • В стоимость включен гид.

Мастер-класс «Угадай аромат»

На этом мастер-классе вы узнаете, как обоняние связано с нашим характером. Мы проведем игровое арома-лото, где попробуем угадать 14 различных ароматов. В конце занятия вы создадите свой собственный арома-амулет — фигурку из глины с эфирным маслом, которую сможете забрать с собой!

  • Продолжительность: 45 минут.
  • Арома-амулет на память.

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

На этом сладком мастер-классе вы узнаете увлекательную историю шоколада. Кто был первым европейцем, попробовавшим шоколадный напиток индейцев? Какое золото можно есть? Вы создадите свои собственные шоколадные конфеты, оформите подарочную коробочку и украсите их кокосовой стружкой и сахарными посыпками.

  • Продолжительность: 45 минут.
  • Шесть шоколадных конфет в красивой упаковке.

*Очередность программ определяется организатором. Общая продолжительность мероприятия: 2 часа 30 минут. Возрастная категория: 6+

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 27 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Нижний Новгород, 28 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Нижний Новгород, 29 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Нижний Новгород, 30 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Нижний Новгород, 31 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Нижний Новгород, 1 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Нижний Новгород, 2 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Нижний Новгород, 3 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Нижний Новгород, 4 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Нижний Новгород, 5 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Нижний Новгород, 6 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Нижний Новгород, 7 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Нижний Новгород, 8 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Нижний Новгород, 9 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Нижний Новгород, 10 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Нижний Новгород, 11 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Нижний Новгород, 12 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Нижний Новгород, 13 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Нижний Новгород, 14 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Нижний Новгород, 15 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Нижний Новгород, 16 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Нижний Новгород, 17 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Нижний Новгород, 18 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Нижний Новгород, 19 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Нижний Новгород, 20 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Нижний Новгород, 21 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Нижний Новгород, 22 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Нижний Новгород, 23 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Нижний Новгород, 24 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Нижний Новгород, 25 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Нижний Новгород, 26 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Нижний Новгород, 27 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Нижний Новгород, 28 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Нижний Новгород, 29 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Нижний Новгород, 30 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Нижний Новгород, 31 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽

В ближайшие дни

Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
0+
Экскурсия
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
24 августа в 19:00 Музей «В Тишине»
от 700 ₽
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
0+
Экскурсия
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
8 августа в 15:00 Музей «В Тишине»
от 700 ₽
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
6+
Экскурсия
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
20 августа в 10:00 Музей «В Тишине»
от 350 ₽
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