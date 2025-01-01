Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Свидание в Тишине. Интерактивная экскурсия
Киноафиша Свидание в Тишине. Интерактивная экскурсия

Свидание в Тишине. Интерактивная экскурсия

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Погружение в Тишину: Интерактивная экскурсия в Нижнем Новгороде

Поговорим руками? Возможен ли диалог без слов? Приглашаем вас на уникальную экскурсию, где общение происходит в тишине. В начале мероприятия вы наденете противошумные наушники и погрузитесь в мир, где слух становится вашим единственным проводником.

Новый опыт восприятия

Наш гид проведет вас через интерактивные залы, раскрывая секреты общения без использования голоса. Вы сможете «услышать» его объяснения и открыть для себя новые ощущения. Это не просто экскурсия — это совершенно иной уровень восприятия информации.

Что вас ждет

  • Пять интерактивных залов
  • 60 минут увлекательного вовлечения
  • Экскурсия подходит как для детей от 7 лет, так и для взрослых
  • В стоимость включен гид
  • Доступны выгодные комбо-программы со скидками до 40%

Мы не похожи на обычные музеи. Здесь нет обилие теории и статичных экспонатов — только живые эмоции и впечатления. Экскурсию можно пройти как в одиночку, так и в компании друзей.

Не упустите возможность испытать нечто совершенно новое и увлекательное. Записывайтесь на экскурсию и откройте для себя мир, в котором тишина говорит громче слов!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 26 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
19:00 от 4000 ₽
Нижний Новгород, 27 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 4000 ₽ 14:00 от 4000 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
Нижний Новгород, 28 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Нижний Новгород, 29 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Нижний Новгород, 30 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Нижний Новгород, 31 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Нижний Новгород, 1 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
Нижний Новгород, 2 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 4000 ₽ 14:00 от 4000 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
Нижний Новгород, 3 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 4000 ₽ 14:00 от 4000 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
Нижний Новгород, 4 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Нижний Новгород, 5 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Нижний Новгород, 6 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Нижний Новгород, 7 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Нижний Новгород, 8 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
Нижний Новгород, 9 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 4000 ₽ 14:00 от 4000 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
Нижний Новгород, 10 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 4000 ₽ 14:00 от 4000 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
Нижний Новгород, 11 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Нижний Новгород, 12 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Нижний Новгород, 13 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Нижний Новгород, 14 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Нижний Новгород, 15 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
Нижний Новгород, 16 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 4000 ₽ 14:00 от 4000 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
Нижний Новгород, 17 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 4000 ₽ 14:00 от 4000 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
Нижний Новгород, 18 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Нижний Новгород, 19 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Нижний Новгород, 20 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Нижний Новгород, 21 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Нижний Новгород, 22 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
Нижний Новгород, 23 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 4000 ₽ 14:00 от 4000 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
Нижний Новгород, 24 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 4000 ₽ 14:00 от 4000 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
Нижний Новгород, 25 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Нижний Новгород, 26 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Нижний Новгород, 27 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Нижний Новгород, 28 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Нижний Новгород, 29 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
Нижний Новгород, 30 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 4000 ₽ 14:00 от 4000 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
Нижний Новгород, 31 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00 от 4000 ₽ 14:00 от 4000 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽

В ближайшие дни

Мастер-класс «Угадай аромат»
6+
Мастер-класс
Мастер-класс «Угадай аромат»
1 августа в 14:00 Музей «В Тишине»
от 700 ₽
Два мастер-класса
6+
Мастер-класс
Два мастер-класса
24 августа в 12:00 Музей «В Тишине»
от 1300 ₽
Два мастер-класса
6+
Мастер-класс
Два мастер-класса
29 августа в 11:00 Музей «В Тишине»
от 1300 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше