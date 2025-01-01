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Зависть
Билеты от 800₽
Киноафиша Зависть

Спектакль Зависть

Постановка
Школа драматического искусства 18+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Зависть»: Погружение в мир Ю. К. Олеши

С 18 января на сцене театра Вахтангова пройдет спектакль «Зависть», созданный по мотивам произведений Ю. К. Олеши. Этот загадочный писатель-романтик родился в 1899 году и стал известен благодаря сказке «Три толстяка» и роману «Зависть», опубликованному в 1927 году. Позже Олеша инсценировал свой роман, написав пьесу «Заговор чувств».

Режиссерская интерпретация

Новая версия спектакля, поставленная Игорем Яцко, включает оригинальный текст романа, черновики, пьесу, а также автобиографические заметки Олеши, изданные после его смерти. В них, известные как «Книга прощания» или «Ни дня без строчки», писатель делится своими размышлениями о времени и судьбе художника.

Темы и идеи

Игорь Яцко отмечает, что Олеша, будучи «королем метафоры», необычайным языком затрагивает вечные темы: «Художник и Время». Спектакль исследует мытарства души, оказавшейся в разломе времени, и ее стремление найти свой путь и спасение. В романе звучит центральный монолог о том, что чувства принадлежат прошлому веку. Но старый век должен оставить свой след, чтобы история запомнила его.

Атмосфера старой Москвы

Юрий Олеша, как и его персонажи, жил в Москве и любил этот город. Он часто посещал кинотеатр «Уран», который сейчас занимает наш театр, и гулял по переулкам Сретенки в 20-е годы XX века. В спектакле важна сама Москва: декорации и костюмы передадут атмосферу того времени, а музыкальная партитура будет включать живое исполнение музыкантов и хора под управлением Светланы Анистратовой.

Зрителей ожидают песни 20-х годов — городские романсы, джаз и шлягеры, которые создадут уникальную атмосферу и колорит старой Москвы, вплетенной в сюжет спектакля.

Не пропустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, который не только развлекает, но и заставляет задуматься о времени и жизни!

Режиссер
Игорь Яцко
Игорь Яцко
В ролях
Федор Леонов
Игорь Яцко
Игорь Яцко
Олег Малахов
Роман Долгушин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 сентября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
19:00 от 800 ₽
24 октября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
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