Спектакль Заповедник

Повесть «Заповедник» Сергея Довлатова является одним из лучших произведений этого талантливого автора. Одноимённый спектакль, созданный режиссёром Виталием Любским, предлагает зрителям не только путешествие по пушкинским местам, но и трагикомичную попытку интеллигента ужиться с миром «заповедника», оставаясь при этом верным себе.
В спектакле присутствует множество юмористических моментов: умных, тонких и по-настоящему довлатовских, которые вызывают добрую улыбку. Однако под этой лёгкостью скрыта глубокая грусть. Зрителей ожидает встреча не только с Борисом Алихановым — alter ego самого Довлатова, но и с самим Александром Пушкиным (или нашим представлением о нём), а также с Анной Керн и знаменитой няней Ариной Родионовной.
О спектакле высказалась одна из наиболее известных и авторитетных российских театральных критиков Евгения Тропп: «Не впервые тексты Довлатова берутся в работу, но это обращение — лучшее из всех, что я видела». Спектакль представляет собой динамичную фантасмагорию, которая в первом действии безумно смешна, а во втором — невероятно грустна.
В рамках проекта «Яркий дебют» наш театр представляет вам молодых артистов, недавних выпускников театрального института на Моховой, учеников профессора Сергея Черкасского. Курс, на котором была осуществлена постановка, сейчас получил «вторую жизнь» и дополнил палитру ярких спектаклей «Легенды».
Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который сочетает в себе умный юмор и глубокую печаль, создавая уникальную атмосферу театрального искусства!