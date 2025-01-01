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Заповедник
Киноафиша Заповедник

Спектакль Заповедник

Постановка
Легенда 16+
Режиссер Виталий Любский
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Грустный анекдот в двух частях»: спектакль по повести Сергея Довлатова

Повесть «Заповедник» Сергея Довлатова является одним из лучших произведений этого талантливого автора. Одноимённый спектакль, созданный режиссёром Виталием Любским, предлагает зрителям не только путешествие по пушкинским местам, но и трагикомичную попытку интеллигента ужиться с миром «заповедника», оставаясь при этом верным себе.

Юмор и печаль

В спектакле присутствует множество юмористических моментов: умных, тонких и по-настоящему довлатовских, которые вызывают добрую улыбку. Однако под этой лёгкостью скрыта глубокая грусть. Зрителей ожидает встреча не только с Борисом Алихановым — alter ego самого Довлатова, но и с самим Александром Пушкиным (или нашим представлением о нём), а также с Анной Керн и знаменитой няней Ариной Родионовной.

Признание критиков

О спектакле высказалась одна из наиболее известных и авторитетных российских театральных критиков Евгения Тропп: «Не впервые тексты Довлатова берутся в работу, но это обращение — лучшее из всех, что я видела». Спектакль представляет собой динамичную фантасмагорию, которая в первом действии безумно смешна, а во втором — невероятно грустна.

Яркий дебют

В рамках проекта «Яркий дебют» наш театр представляет вам молодых артистов, недавних выпускников театрального института на Моховой, учеников профессора Сергея Черкасского. Курс, на котором была осуществлена постановка, сейчас получил «вторую жизнь» и дополнил палитру ярких спектаклей «Легенды».

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который сочетает в себе умный юмор и глубокую печаль, создавая уникальную атмосферу театрального искусства!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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