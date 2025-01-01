Спектакль Сказка о царе Салтане

Приглашаем детей и взрослых на представление новой иммерсивно-интерактивной сказки от Оперной Кухни — "Сказка о царе Салтане". Спектакль основан на одноименной опере Николая Римского-Корсакова и обещает множество увлекательных моментов, включая конкурсы, призы, сюрпризы и чаепитие с масленичными угощениями!
Зрители любого возраста смогут вместе с артистами создать новую сказку на оперной кухне и почувствовать себя настоящими артистами и жителями волшебного царства. В спектакле примут участие молодые оперные певцы и лауреаты международных конкурсов:
Остальные персонажи сказки появятся в действии чудесным образом с помощью зрителей!
Событие пройдет под аккомпанемент исторического рояля марки Diederichs Freres, который принадлежал самому Римскому-Корсакову. В этом году мы отмечаем 180 лет со дня его рождения.
В цену билета входят:
К слову: приходить со своими любимыми напитками и угощениями — это прекрасная идея и замечательная традиция Артстандарта!
Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир оперы и стать частью удивительной сказки!