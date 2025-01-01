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Сказка о царе Салтане
Киноафиша Сказка о царе Салтане

Спектакль Сказка о царе Салтане

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Интерактивный спектакль с угощениями

Приглашаем детей и взрослых на представление новой иммерсивно-интерактивной сказки от Оперной Кухни — "Сказка о царе Салтане". Спектакль основан на одноименной опере Николая Римского-Корсакова и обещает множество увлекательных моментов, включая конкурсы, призы, сюрпризы и чаепитие с масленичными угощениями!

Участие зрителей

Зрители любого возраста смогут вместе с артистами создать новую сказку на оперной кухне и почувствовать себя настоящими артистами и жителями волшебного царства. В спектакле примут участие молодые оперные певцы и лауреаты международных конкурсов:

  • Баба Яга — Татьяна Чухрай
  • Кикимора — Анастасия Мазанкина
  • Царь Салтан — Артур Бурниев
  • Царевна Лебедь — Алена Пронкина
  • Гвидон — Ярослав Буравченко

Остальные персонажи сказки появятся в действии чудесным образом с помощью зрителей!

Уникальная атмосфера

Событие пройдет под аккомпанемент исторического рояля марки Diederichs Freres, который принадлежал самому Римскому-Корсакову. В этом году мы отмечаем 180 лет со дня его рождения.

В цену билета входят:

  • Фуршет: кофе, чай, сладости
  • Призы участникам конкурсов и викторин
  • Масленичные сувениры

К слову: приходить со своими любимыми напитками и угощениями — это прекрасная идея и замечательная традиция Артстандарта!

Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир оперы и стать частью удивительной сказки!

В ролях
Татьяна Чухрай
Анастасия Мазанкина
Артур Бурниев
Алена Пронкина
Ярослав Буравченко

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 октября
Artstandart Санкт-Петербург, Казанская, 7, литера В, БЦ «Казанский»
18:00 от 1500 ₽

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