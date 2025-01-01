Спектакль Сказка о царе Салтане

Интерактивный спектакль с угощениями

Приглашаем детей и взрослых на представление новой иммерсивно-интерактивной сказки от Оперной Кухни — "Сказка о царе Салтане". Спектакль основан на одноименной опере Николая Римского-Корсакова и обещает множество увлекательных моментов, включая конкурсы, призы, сюрпризы и чаепитие с масленичными угощениями!

Участие зрителей

Зрители любого возраста смогут вместе с артистами создать новую сказку на оперной кухне и почувствовать себя настоящими артистами и жителями волшебного царства. В спектакле примут участие молодые оперные певцы и лауреаты международных конкурсов:

Баба Яга — Татьяна Чухрай

— Татьяна Чухрай Кикимора — Анастасия Мазанкина

— Анастасия Мазанкина Царь Салтан — Артур Бурниев

— Артур Бурниев Царевна Лебедь — Алена Пронкина

— Алена Пронкина Гвидон — Ярослав Буравченко

Остальные персонажи сказки появятся в действии чудесным образом с помощью зрителей!

Уникальная атмосфера

Событие пройдет под аккомпанемент исторического рояля марки Diederichs Freres, который принадлежал самому Римскому-Корсакову. В этом году мы отмечаем 180 лет со дня его рождения.

В цену билета входят:

Фуршет: кофе, чай, сладости

Призы участникам конкурсов и викторин

Масленичные сувениры

К слову: приходить со своими любимыми напитками и угощениями — это прекрасная идея и замечательная традиция Артстандарта!

Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир оперы и стать частью удивительной сказки!