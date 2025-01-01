Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Записки сумасшедшего
Билеты от 1500₽
Киноафиша Записки сумасшедшего

Спектакль Записки сумасшедшего

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Моноспектакль Юрия Краскова по повести Н. В. Гоголя

Моноспектакль «Записки сумасшедшего» уже более 10 лет с неизменным успехом и любовью зрителей идет на сцене Студии Вахтанговского театра. 

Юрий Красков, исполнитель главной роли, считает, что творчество Гоголя не имело предшественников и образцов в русской или зарубежной литературе. Гоголь игнорировал все традиции своего времени и создавал уникальную реальность, которую невозможно было бы понять без погружения в саму душу его произведений. Его мир искусства, где жизнью управляют противоречия и здравому смыслу не поддается, становится не только необычным, но и по-своему гениальным.

Глубина и загадочность Гоголя

Несмотря на то, что о жизни Гоголя собраны все возможные факты и воспоминания, сам он признавался, что «почитается загадкой для всех». Его произведения не поддаются простому объяснению или разгадке, они открывают перед нами не просто факты, а целый мир, полный противоречий, символов и загадок.

«Записки сумасшедшего» — философия и поэзия в одном произведении

В спектакле Красков превращает «Записки сумасшедшего» в настоящее философское и поэтическое путешествие по психологии героя. Гоголь в своей повести сочетает гротеск и глубокую философию, создавая необыкновенно яркий и многослойный образ сумасшедшего, который вызывает не только смех, но и сострадание. Это произведение, по мнению В.Г. Белинского, достойно кисти Шекспира и способно подойти к каждому зрителю на самых разных уровнях восприятия.

Глубина комедийного и трагического элементов

Моноспектакль продолжает традиции философской комедии, создавая на сцене моментальный переход от гротескного смеха к глубокой трагедии. Смех героя находит свое место среди тяжёлых размышлений о человеке, о жизни, о судьбе, о человечности и, конечно же, о безумии, которое становится его спасением и проклятием одновременно.

Интерактивность и философская глубина

Зрители «Записок сумасшедшего» становятся не просто наблюдателями, а участниками этого умопомрачительного и сложного спектакля. Они ощущают на себе весь груз осознания, который приносит Гоголь, от неосознанного бреда до мудрости и философии его героя.

Режиссер
Римас Туминас
В ролях
Юрий Красков
За роялем Наталья Гаврилова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Театр им. Вахтангова. Студия Москва, М.Николопесковский пер., 3
19:30 от 1700 ₽
29 сентября
Театр им. Вахтангова. Студия Москва, М.Николопесковский пер., 3
19:30 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Капитанская дочка
12+
Детский Музыка
Капитанская дочка
12 сентября в 19:00 Поколение
от 800 ₽
Блэкаут
12+
Драма Танцевальный Музыка
Блэкаут
25 октября в 19:00 Планета КВН
от 1100 ₽
Спасти рядового Гамлета
18+
Мюзикл Комедия Комедийная драма
Спасти рядового Гамлета
6 декабря в 19:00 Дворец на Яузе
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше