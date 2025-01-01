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Спектакль ЗАГС

Постановка
Событие 12+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 12+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Запомни Адрес Гибели Своей. Спектакль-шутка

Так в шутку расшифровывают аббревиатуру ЗАГС. Это место, где люди соединяют свои судьбы, становится ареной для важнейших решений в новой пьесе. На сцене развернется комическая и поучительная история о любви, разрыве и новых началах.

Сюжет

В центре сюжета — двое мужчин. Один из них приходит в ЗАГС с намерением развестись, в то время как другой спешит снова жениться. Их встречи и взаимодействия станут основой для множества комических ситуаций и неожиданных поворотов, которые заставят зрителей задуматься о сложностях человеческих отношений.

Персонажи

Неотъемлемыми участниками этой истории станут хамоватая секретарша и строгая работница ЗАГСа. Их характеры и подход к работе добавят в пьесу дополнительные краски и помогут раскрыть основные темы произведения.

Что ожидать

Зрителям обещают не только смех, но и глубокие размышления о любви и восприятии. Как один и тот же человек может восприниматься по-разному? На этот вопрос постараются ответить герои спектакля, заставляя зрителей смеяться и переживать вместе с ними.

Интересные факты

Премьера спектакля состоится в ближайшее время. Не упустите возможность увидеть это произведение, которое сочетает в себе элементы комедии и драмы. Пьеса уже успела завоевать признание на театральных фестивалях, а её авторы отмечены множеством наград.

Приходите на спектакль «Запомни Адрес Гибели Своей» и погружайтесь в мир, где любовь и юмор идут рука об руку!

Режиссер
Ирина Смагина
В ролях
Сергей Степанов
Александр Прокип
Ольга Бек-Булатова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
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18:00 от 400 ₽
27 июля
Событие Москва, 4-й Сыромятнический пер., 3/5, стр. 4
15:00 от 400 ₽
30 июля
Событие Москва, 4-й Сыромятнический пер., 3/5, стр. 4
18:00 от 400 ₽

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