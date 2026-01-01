Спектакль Буратино идет в школу

Интерактивная программа для детей в музее «Буратино-Пиноккио»

В Музее «Буратино-Пиноккио» состоится захватывающая программа для детей, которая поможет непослушному Буратино подготовиться к школе. Ваши маленькие помощники смогут собрать портфель для героя и узнать много нового о мире сказок.

Увлекательные задания

Дети посетят домик Мальвины, чулан и каморку папы Карло. Им предстоит найти золотой ключик в пруду и отправиться в волшебный театр, где всех ждет чудесное превращение в героев сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». В конце программы для участников приготовлен приятный сувенир — ручка-ключик.

Практическая информация

Программа рассчитана на детей от 6 лет и длится 60 минут. Не забудьте сменную обувь!