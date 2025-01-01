Меню
Загадочная история Бенджамина Баттона
Киноафиша Загадочная история Бенджамина Баттона

Спектакль Загадочная история Бенджамина Баттона

Постановка
Театр ЛДМ «Новая сцена» 12+
Возраст 12+

О спектакле

Фантастический спектакль «Загадочная история Бенджамина Баттона»

Бенджамин Баттон – таинственный ребенок, родившийся стариком. Отец, испуганный его внешностью, отправляет мальчика в дом престарелых. Там его обнимает медсестра Куинни, добрая женщина, которая поддерживает Бенджамина на протяжении его необычной жизни. Он живет, взрослея, в обратном направлении – от старости к юности.

История Бенджамина Баттона, рассказанная в духе немого кино, привлечет внимание не только детей, но и взрослых. Волшебные превращения, как в знаменитых сказках о «гадком утенке» и Золушке, завораживают зрителей.

Интерактивная магия и танец

Спектакль предлагает зрителям уникальную интерактивность. Здесь сливаются магия, любовь и волшебные превращения. Погружающие звуки таинственной музыки, современный язык танца и масштабные декорации, которые словно поворачивают время вспять, создают увлекательное зрелище. Десятки костюмов переносят зрителей в мир рассказа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.

Художественное оформление

Художник-постановщик Итан Янг, известный своими работами в мюзиклах «Лолита», «Алмазная Колесница» и «Семь Новелл», создал уникальный художественный прием «Диффузия цвета». Этот прием сине-зеленой палитры стал основой концепции спектакля.

Известная художница Евгения Ермилова, автор 3D-техники рисования объемных цветов, разработала уникальные декорации для проекта. Ее работы с элементами скульптурной живописи находятся в частных коллекциях по всему миру.

Труппа спектакля

  • Бенджамин Баттон: Хайрулин Эдуард / Чесноков Евгений
  • Хранитель Времени: Павел Шемерей
  • Дейзи: Лапина Алёна

Балет

  • Рождественская Софья – Куини / проститутка / зритель
  • Бланков Николай – пуговичник / моряк / зритель / старичок
  • Орлова Диана – старушка / зритель
  • Иванова Елизавета – свита хранителя / зритель / авария / старушка
  • Сошин Дмитрий – старичок / зритель / моряк
  • Евгения Егорова – свита хранителя / старушка / зритель
  • Роскошная Евгения – старушка / зритель
  • Гаврилова Наталья – свита хранителя / старушка / зритель
  • Янбеков Рустам – старичок / Макс / зритель
  • Патлай Тамара – старушка / Анна / зритель / авария
  • Непогодина Оксана – старушка / проститутка / зритель
  • Пономарев Иван – старичок / моряк / зритель
  • Хайдаров Рустам – свита хранителя / моряк / зритель / старичок
  • Мелекесов Александр – свита хранителя / моряк / зритель / старичок
  • Каретникова Алина – маленькая Дейзи / зритель / дочь Дейзи
  • Красилев Федор – воришка / маленький Бенджамин / зритель

Купить билет на спектакль Загадочная история Бенджамина Баттона

Март
Июнь
Август
17 марта вторник
19:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
18 марта среда
19:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
11 июня четверг
19:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
12 июня пятница
19:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
18 августа вторник
19:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
19 августа среда
19:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д

