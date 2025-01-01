Фантастический спектакль «Загадочная история Бенджамина Баттона»

Бенджамин Баттон – таинственный ребенок, родившийся стариком. Отец, испуганный его внешностью, отправляет мальчика в дом престарелых. Там его обнимает медсестра Куинни, добрая женщина, которая поддерживает Бенджамина на протяжении его необычной жизни. Он живет, взрослея, в обратном направлении – от старости к юности.

История Бенджамина Баттона, рассказанная в духе немого кино, привлечет внимание не только детей, но и взрослых. Волшебные превращения, как в знаменитых сказках о «гадком утенке» и Золушке, завораживают зрителей.

Интерактивная магия и танец

Спектакль предлагает зрителям уникальную интерактивность. Здесь сливаются магия, любовь и волшебные превращения. Погружающие звуки таинственной музыки, современный язык танца и масштабные декорации, которые словно поворачивают время вспять, создают увлекательное зрелище. Десятки костюмов переносят зрителей в мир рассказа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.

Художественное оформление

Художник-постановщик Итан Янг, известный своими работами в мюзиклах «Лолита», «Алмазная Колесница» и «Семь Новелл», создал уникальный художественный прием «Диффузия цвета». Этот прием сине-зеленой палитры стал основой концепции спектакля.

Известная художница Евгения Ермилова, автор 3D-техники рисования объемных цветов, разработала уникальные декорации для проекта. Ее работы с элементами скульптурной живописи находятся в частных коллекциях по всему миру.

Труппа спектакля

Бенджамин Баттон: Хайрулин Эдуард / Чесноков Евгений

Хранитель Времени: Павел Шемерей

Дейзи: Лапина Алёна

Балет