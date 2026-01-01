Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Юрий Лоза
Билеты от 0₽
Киноафиша Юрий Лоза

Юрий Лоза

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Концерт Юрия Лозы в клубе «Magnus Locus»

В музыкальном клубе «Magnus Locus» пройдет концерт Юрия Лозы, известного автора-исполнителя, который сочетает в своем творчестве элементы авторской песни, традиционной эстрады и рок-музыки. Это событие станет настоящим подарком для ценителей разнообразной музыки и оригинальных исполнителей.

Юрий Лоза — яркая личность на музыкальной сцене. Его песни трудно поддаются стандартным описаниям, что делает его выступления уникальными. Каждый концерт — это возможность насладиться авторскими композициями под незаменимый аккомпанемент самого исполнителя.

Если вы ищете что-то необычное и атмосферное, этот концерт — отличный выбор. Уверены, что музыка Юрия Лозы оставит яркие впечатления и надолго запомнится зрителям.

Исполнители
Лоза Ю

Купить билет на концерт Юрий Лоза

Помощь с билетами
Октябрь
4 октября воскресенье
19:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9

В ближайшие дни

Марина Шаклеина & ShaBaDoBo jazz band
12+
Джаз

Марина Шаклеина & ShaBaDoBo jazz band

18 сентября в 21:00 Клуб Алексея Козлова. Unplugged
от 1000 ₽
Гала концерт IV детско-юношеского эстрадного конкурса имени Бориса Брунова
16+
Эстрада

Гала концерт IV детско-юношеского эстрадного конкурса имени Бориса Брунова

3 апреля в 12:00 Центральный дом работников искусств
от 350 ₽
Виктория Пьер-Мари
16+
Джаз

Виктория Пьер-Мари

20 августа в 20:30 Ритм-блюз
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше