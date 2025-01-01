Меню
Место встречи изменить нельзя
Билеты от 6500₽
Киноафиша Место встречи изменить нельзя

Место встречи изменить нельзя

18+
Возраст 18+
Билеты от 6500₽

О концерте

Музыка и воспоминания о фильме

Приглашаем вас на концерт авторской песни, посвященный 47-летию многосерийного художественного фильма, созданного по сценариям Аркадия и Георгия Вайнеров. Этот вечер станет настоящим праздником для всех любителей кино и музыки.

Великие песни Владимира Высоцкого

На концерте прозвучат знаменитые композиции Владимира Высоцкого, которые стали неотъемлемой частью русской культуры. Его глубокие и проникновенные тексты продолжает вдохновлять новые поколения.

Особые гости вечера

В программе также примут участие известные артисты: В. Конкин и С. Садальский, которые поделятся своими воспоминаниями о фильме и музыке Высоцкого. Их выступления обещают быть не только трогательными, но и яркими, добавив культурный колорит в атмосферу вечера.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события. Мы ждем вас на концерте, где музыка и кино встретятся в одном пространстве.

Ноябрь
10 ноября вторник
20:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 6500 ₽

