Волшебная флейта (для детей)
Билеты от 1500₽
Киноафиша Волшебная флейта (для детей)

Спектакль Волшебная флейта (для детей)

Постановка
Геликон-опера 6+
Режиссер Илья Ильин
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Волшебная флейта: Моцарт для всех!

Последняя опера великого Моцарта стала самой знаменитой и исполняемой в мире. Почему мы так любим «Волшебную флейту»? Эта опера о самом ценном, что существует в жизни — о любви. Пройти через все испытания, сохранить и преумножить любовь — разве это не самое прекрасное, что может быть воспето гением?

Философия и магия оперы

Романтическая сказка, наполненная глубоким философским смыслом, обладает особой магией для творцов. Моцарт создал её без оглядки на возрастные ограничения — она понятна и мила как детям, так и взрослым. Именно поэтому в «Геликон-опере» готовят два варианта этого моцартовского шедевра.

Два варианта для разных зрителей

На сцене зала «Стравинский» московская публика и гости столицы смогут увидеть спектакль в полной версии (для взрослых) и в сокращенной (для детей). И будьте уверены, в «Геликоне» есть сопрано, способные легко и безукоризненно исполнить знаменитую арию Царицы ночи — так, что у зрителей побегут мурашки по коже!

Историческая справка

30 сентября 1791 года Моцарт дирижировал своей последней оперой на её премьере в Вене. Всего через тридцать семь дней его не стало. Но «Волшебная флейта», этот прощальный привет гения мирозданию, радует и восхищает нас до сих пор, заставляя смеяться и трепетать от восторга.

Позитивные эмоции от Моцарта

Хотите поднять настроение или подзарядиться позитивными эмоциями? Идите на Моцарта! «Волшебная флейта» действительно волшебна, щедро даря людям радость. Ждем вас на премьере в «Геликоне»!

Расписание

4 октября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
14:00 от 1500 ₽
5 октября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
12:00 от 1500 ₽

