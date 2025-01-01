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Спектакль Язычники

Постановка
Пермский молодежный театр 18+
Режиссер Илья Лямин
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Язычники» в Пермском молодежном театре

Приглашаем вас на уникальную постановку — социально-психологическую драму по последнему произведению Анны Яблонской. Это спектакль, который не прикрыт эпитетами и затрагивает важные темы, волнующие каждого из нас.

Сюжет

История разворачивается вокруг семьи, в которой «бытовуха» становится настоящей болезнью, медленно поглощая каждого ее члена. Когда всем становится ясно, что семья больна, реакции на это различаются: одни замыкаются в себе, другие начинают обвинять окружающих, а кто-то пытается найти виноватых. Есть и те, кто сражается с проблемой, но их усилия напоминают обезболивающее — они лишь притупляют боль, не решая суть проблемы.

Основные темы

Спектакль поднимает важные вопросы о том, что действительно ценно в жизни. Что важнее — вера, карьера, музыка или алкоголь? Ничто не может заменить жизнь и здоровье близких.

Детали спектакля

  • Продолжительность: 2 часа 20 минут с антрактом
  • Возрастное ограничение: 18+
  • Примечание: В спектакле присутствует ненормативная лексика.

Не пропустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную историю на сцене!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 19 сентября
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