Спектакль Язычники

Премьера спектакля «Язычники» в Пермском молодежном театре

Приглашаем вас на уникальную постановку — социально-психологическую драму по последнему произведению Анны Яблонской. Это спектакль, который не прикрыт эпитетами и затрагивает важные темы, волнующие каждого из нас.

Сюжет

История разворачивается вокруг семьи, в которой «бытовуха» становится настоящей болезнью, медленно поглощая каждого ее члена. Когда всем становится ясно, что семья больна, реакции на это различаются: одни замыкаются в себе, другие начинают обвинять окружающих, а кто-то пытается найти виноватых. Есть и те, кто сражается с проблемой, но их усилия напоминают обезболивающее — они лишь притупляют боль, не решая суть проблемы.

Основные темы

Спектакль поднимает важные вопросы о том, что действительно ценно в жизни. Что важнее — вера, карьера, музыка или алкоголь? Ничто не может заменить жизнь и здоровье близких.

Детали спектакля

Продолжительность: 2 часа 20 минут с антрактом

2 часа 20 минут с антрактом Возрастное ограничение: 18+

18+ Примечание: В спектакле присутствует ненормативная лексика.

Не пропустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную историю на сцене!