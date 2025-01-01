Меню
Самсон и Далила
Самсон и Далила

Самсон и Далила

Постановка
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского 12+
Продолжительность 3 часа 5 минут, 2 антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Опера «Самсон и Далила» в Перми

Копродукция Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского и Дягилевского фестиваля представляет оперу Камиля Сен-Санса «Самсон и Далила», созданную в 1877 году. Эта сценическая версия впервые будет показана в Перми в 2025 году.

История и музыка

«Самсон и Далила» — шедевр французского музыкального театра и вершина творчества Камиля Сен-Санса (1835–1921). Опера рассказывает библейскую историю о легендарном герое Самсоне и коварной обольстительнице Далиле, которая хитростью узнала секрет его необычайной силы. Музыка Сен-Санса сочетает в себе ветхозаветный пафос и обостренную чувственность, что делает это произведение уникальным в своем роде.

Либретто написано Фердинандом Лемером и основано на тексте Вольтера, написанном в 1734 году для оперы Жана Филиппа Рамо «Самсон». Это связывает оперу Сен-Санса с традицией французской лирической трагедии XVIII века.

Уникальная возможность

«Самсон и Далила» — жемчужина мирового оперного репертуара, но, к сожалению, редкая гостья на отечественной сцене. Пермский театр оперы и балета вместе с Дягилевским фестивалем представит первую за последние годы постановку этой оперы в России.

Исполнители

В исполнении произведения примут участие артисты Пермского театра оперы и балета, приглашенные солисты и артисты театра «Балет Евгения Панфилова». Ожидается, что каждый из них внесет уникальный вклад в создание атмосферы оперы.

Не упустите возможность увидеть это выдающееся произведение на сцене!

Купить билет на спектакль Самсон и Далила

Январь
24 января суббота
19:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 200 ₽
25 января воскресенье
19:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 200 ₽

