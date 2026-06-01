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Ян Бедерман и Бронислав Виногродский
Билеты от 1000₽
Киноафиша Ян Бедерман и Бронислав Виногродский

Ян Бедерман и Бронислав Виногродский

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Китайский Джаз: Этно-музыкальная программа

Программа «Китайский Джаз» — это уникальное сочетание древней музыкальной архаики и философии свободной импровизации. С помощью синтеза этнических и современных инструментов музыканты передают движение энергий, игру смыслов и дуальностей с высокой каллиграфической точностью.

Создатели программы

Знатоки китайской культуры Ян Бедерман и Бронислав Виногродский увлекают аудиторию в трансовую атмосферу этно-музыки. Под их руководством зрители сталкиваются с множеством неожиданных сюрпризов и спонтанных интуитивных решений.

Музыканты

Ян Бедерман — музыкант с мировым именем, лидер интуитивного направления в музыке и театре. Его мастерство многообразно: он мультиинструменталист и «человек-оркестр», отлично владеющий искусством импровизации. Ян и его «Оркестр Интуитивной Музыки» дважды выступили на престижном международном фестивале независимой музыки «SXSW» в США. Их выступление на фестивале «JetLag» в 2017 году также произвело невероятное впечатление.

Одно из самых интересных достижений Яна — альбом «Осторожно! Двери открываются!», признанный в Европе самым интересным экспериментальным выпуском 2007 года. Композиция «Inner Voice» вошла в топ-1500 лучших мировых песен по версии журнала «Billboard» в 2009 году.

Бронислав Виногродский

Бронислав Виногродский — специалист по Китаю, писатель и переводчик, а также художник и музыкант с обширными знаниями в области традиционной китайской культуры. Он является автором 26 книг и более 40 переводов древнекитайских текстов. Несмотря на серьезные академические достижения, Виногродский обладает отменным чувством юмора, что добавляет особую изюминку в программу.

Исполнение

Эту программу музыканты исполняют дуэтом, используя порой самые неожиданные инструменты. С такой уникальной комбинацией традиционных и современных подходов, зрители могут ожидать незабываемое выступление, полное волшебства и новых открытий.

Купить билет на концерт Ян Бедерман и Бронислав Виногродский

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Июнь
Июль
14 июня воскресенье
15:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1000 ₽
12 июля воскресенье
15:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1000 ₽

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