Андрей Хромов

Рок-вечер с Андреем Храмовым в Ритм-Блюз кафе

Андрей Храмов, известный как один из звездных фронтменов отечественного рока, вновь выходит на сцену, чтобы порадовать своих поклонников. Его уникальный стиль сочетает мощные гитарные рифы, ударные партии и глубокие тексты, что делает каждое выступление незабываемым.

С 2025 года Андрей сосредоточился на сольной карьере, продолжая дарить зрителям свою страсть к музыке. В его репертуаре особенная программа, в которой прозвучат каверы на классические хиты таких культовых групп, как Deep Purple, Whitesnake, Kiss, Nazareth и Queen.

Золотая эра рока

Этот вечер обещает стать настоящим событием для всех любителей рок-музыки. Каждая нота будет пропитана историей и энергетикой легенд, создавая атмосферу, которая не оставит равнодушным никого.

Не пропустите!

Не упустите шанс услышать свои любимые композиции в неповторимом исполнении Андрея Храмова! Ожидайте вечер, полный драйва, эмоций и настоящей рок-н-ролльной магии.