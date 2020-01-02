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Дальше — тишина...
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Спектакль Дальше — тишина...

Постановка
Омский театр драмы 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Омский театр драмы представляет новый спектакль под названием «Дальше — тишина...»

Омский театр драмы представляет новый спектакль под названием «Дальше — тишина...», который погружает зрителей в редкую историю любви пожилой пары. Это произведение исследует важные аспекты человеческих отношений и показывает, как любовь может оставаться сильной на протяжении многих лет.

История любви, проверенная временем

Спектакль рассказывает о том, как некоторые пары находят друг друга и строят крепкие отношения, способные выдержать испытание временем. Режиссер Роман Самгин отмечает, что такие связи вызывают у окружающих интерес и даже зависть. Важно показать, что любовь не подвержена возрасту и времени, она может оставаться актуальной и значимой на протяжении всей жизни.

Интересные факты о спектакле

  • Спектакль основан на оригинальной пьесе, написанной специально для Омского театра драмы.
  • В постановке участвуют известные актеры, которые уже успели завоевать зрительскую любовь.
  • Роман Самгин — один из самых востребованных режиссеров современного театра, его работы всегда привлекают внимание критиков и зрителей.

Приглашаем на премьеру!

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю о любви, которая остается актуальной в любом возрасте. Премьера спектакля состоится в ближайшие выходные. Билеты можно приобрести на сайте театра или в кассах.

Погрузитесь в мир настоящих чувств и эмоций — ждём вас в Омском театре драмы!

Режиссер
Роман Самгин
В ролях
Валерий Алексеев
Валерия Прокоп
Владислав Пузырников
Лариса Свиркова
Егор Уланов

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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