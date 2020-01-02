Спектакль Дальше — тишина...

Омский театр драмы представляет новый спектакль под названием «Дальше — тишина...»

Омский театр драмы представляет новый спектакль под названием «Дальше — тишина...», который погружает зрителей в редкую историю любви пожилой пары. Это произведение исследует важные аспекты человеческих отношений и показывает, как любовь может оставаться сильной на протяжении многих лет.

История любви, проверенная временем

Спектакль рассказывает о том, как некоторые пары находят друг друга и строят крепкие отношения, способные выдержать испытание временем. Режиссер Роман Самгин отмечает, что такие связи вызывают у окружающих интерес и даже зависть. Важно показать, что любовь не подвержена возрасту и времени, она может оставаться актуальной и значимой на протяжении всей жизни.

Интересные факты о спектакле

Спектакль основан на оригинальной пьесе, написанной специально для Омского театра драмы.

В постановке участвуют известные актеры, которые уже успели завоевать зрительскую любовь.

Роман Самгин — один из самых востребованных режиссеров современного театра, его работы всегда привлекают внимание критиков и зрителей.

Приглашаем на премьеру!

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю о любви, которая остается актуальной в любом возрасте. Премьера спектакля состоится в ближайшие выходные. Билеты можно приобрести на сайте театра или в кассах.

Погрузитесь в мир настоящих чувств и эмоций — ждём вас в Омском театре драмы!