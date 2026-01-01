Спектакль Я считаю до пяти

Новый спектакль для самых маленьких

Приглашаем юных зрителей и их родителей на весёлую игровую сказку о трусливом Зайчонке, который боится всего на свете, но мечтает подружиться с очаровательной Белочкой. Этот спектакль организован Национальным молодёжным театром Республики Башкортостан имени Мустая Карима.

В центре сюжета — Зайчонок, который боится даже тени Волка, но очень хочет показать всем, что он способен на смелые поступки. Сможет ли он пересилить свои страхи и доказать белочке, что не все зайцы — трусы? Может, для этого достаточно просто сосчитать до пяти?

Почему стоит посетить спектакль?

Спектакль отличается лёгкостью и развлекательностью, что делает его идеальным для семейного просмотра. Он будет интересен детям от 3 до 6 лет и послужит отличным поводом для обсуждения важнейших тем о смелости и дружбе.