Разлуки нет...
Киноафиша Разлуки нет...

Спектакль Разлуки нет...

Постановка
Русский драматический театр Республики Башкортостан 16+
Возраст 16+

О спектакле

Разлуки нет: драма в двух действиях

105-летию Народного поэта Республики Башкортостан Мустая Карима посвящается новый спектакль, основанный на дневниковых записях и письмах из личного архива семьи Каримовых, а также на произведениях самого поэта.

Сценическая версия

Автор сценической версии - Ильсур Казакбаев. В спектакле раскрывается история любви между Мустаем и Рауза, которые словно созданы друг для друга. Их чувства преодолевают время и расстояния, оставаясь неизменными в любой эпохе.

Темы и ценности

Мудрость Мустая Карима, его способности принимать жизнь со всеми её перипетиями и судьбоносными моментами отражаются в полных поэтического звучания строках его дневников и писем. Темы любви, надежды, понимания и прощения остаются вечными ценностями, что делает новый спектакль театра особенно пронзительным и актуальным.

Не упустите возможность увидеть, как талантливые артисты воплощают на сцене эту незабываемую историю, полную глубоких эмоций и философских размышлений.

Купить билет на спектакль Разлуки нет...

Январь
31 января суббота
18:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 500 ₽

Фотографии

Разлуки нет... Разлуки нет... Разлуки нет... Разлуки нет...

